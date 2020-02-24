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鏡頭下才懸空 金門漂浮斑馬線變身打卡熱點

中央社 / 金門縣24日電

金門縣昨天出現一條「漂浮斑馬線」，這是台灣年輕彩繪師為金湖鎮製作的3D地景。但行人和駕駛路過請免驚，因為要透過鏡頭看才有立體感。路過民眾更呼朋引伴前來體驗拍照。

漂浮斑馬線位於金湖鎮中正公園內，太湖淨水廠旁的壩堤上，創作者廖駿杰和陳詩薏夫妻以黑色、淡灰、深灰和白色4個簡單的顏色和方塊，打造像是鋼琴琴鍵的斑馬線，以透視達到立體效果。

漂浮斑馬線昨天完工，並經路過民眾貼上臉書後，臉友們紛紛直呼太神奇，爭相轉貼分享；今天一整天，就有好多民眾慕名而來，爭相站在最佳拍攝點搶拍打卡。

呂姓民眾指出，肉眼看不出斑馬線有什麼特別，要透過手機畫面才發現斑馬線真的懸空。另外，也有明天即將開學的金門高職學生前來拍照，並稱讚斑馬線新鮮好玩。

廖駿杰和陳詩薏在全台各地畫了30多個3D地景，每件作品都像自己的孩子。他們說，漂浮斑馬線是所有作品中最簡單又最有趣的，後續維護也方便。加上因整條堤岸沒有路樹遮蔽日照，所以任何時間都可以拍照，白天最佳拍照時間是中午12時到下午1時30分，晚上有路燈，拍照效果也不錯。

至於有人擔心斑馬線「漂浮」起來，會影響路過汽機車駕駛安全，廖駿杰說，3D地景平面看起來很普通，唯有透過鏡頭或畫面看才有立體效果，而且這條堤岸視野長，有足夠時間讓駕駛看到斑馬線，不容易發生緊急煞車狀況。

陳詩薏補充，因為不少民眾前來打卡拍照，汽機車駕駛才放慢速度閃避人群，並非是看到斑馬線「漂浮」。此外，歐亞水獺夜晚常在這裡出沒，駕駛如能放慢速度，也可減少路殺機率。

除了太湖壩堤的漂浮斑馬線，廖駿杰和陳詩薏未來還將在南石滬公園和羅寶田神父紀念園區公園，創作3D地景，讓更多民眾造訪金湖鎮。

金門 路樹 神父

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