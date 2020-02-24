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高雄六龜山茶身價逐年上漲 年產值達2.5億元

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
劉士輔籌組山茶產銷班與茶農契作，透過產銷班推廣自然無毒茶葉，近年陸續獲得第12屆國際名茶評比金獎、ITQI「食品界米其林」二星獎等獎項肯定。記者徐白櫻／攝影
劉士輔籌組山茶產銷班與茶農契作，透過產銷班推廣自然無毒茶葉，近年陸續獲得第12屆國際名茶評比金獎、ITQI「食品界米其林」二星獎等獎項肯定。記者徐白櫻／攝影

高雄六龜山區分布原生種喬木茶樹，以前因口感太特殊不受消費者青睞，近年身價翻漲10倍以上，國有林地純山茶產量稀少，每斤價格萬元起跳。六龜山茶年產值已達2.5億元，六龜農會今年準備加入銷售行列，產銷一條龍，帶領茶農一起打拚。

台灣原生種山茶分布在南投、嘉義、高雄與台東等地山區，六龜原生種山茶是高大未經人工矮化的喬木，多半分布在國有林地內，產區非常零散。除原生山茶外，六龜新發、桃源藤枝一帶也有茶農採半野放手法栽種山茶，有人矮化、也有人不矮化，烏龍茶、綠茶或紅茶各有愛好者。

華興製茶廠業者劉文華表示，六龜山區在民國70年左右引進鹿谷茶樹種植，製茶歷史源自他的父親從南投鹿谷帶來製茶技術，早年新發街上茶廠林立，全盛時期17間，現在只剩3、4間運轉中。

早年山茶是地方特色茶，很多人不清楚山茶屬性，常因浸泡太久導致口感苦澀。近年林業試驗所與高市農業局等單位大力推廣，再加上業者改良製茶方式參加國際競賽，山茶知名度逐漸打開，且因產量稀少，價格逐年飆高。業者說，以前純山茶一斤1千多元，今年產量只有300多斤，每斤1萬2千元。

山茶身價抬高後，多位青農返鄉接手製茶廠，原本半歇業的製茶廠也開始整修店面對外營業。六龜農會總幹事邱蘭英表示，六龜芒果、蓮霧已有穩定通路，山茶也是在地農產品，原生山茶口感與其他產區截然不同，農會設有山茶產銷班，今年內預計投入原生種山茶銷售，創造多元化營收，「好東西要讓更多人知道」。

六龜原生種山茶是高大未經人工矮化的喬木，多半分布在國有林地內。圖／劉士輔提供
六龜原生種山茶是高大未經人工矮化的喬木，多半分布在國有林地內。圖／劉士輔提供
高雄六龜山區的原生種山茶是未經矮化的高大喬木，須公開標售才能採收。圖／劉士輔提供
高雄六龜山區的原生種山茶是未經矮化的高大喬木，須公開標售才能採收。圖／劉士輔提供

六龜 國有林地 青農

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