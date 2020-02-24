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父子同心 六龜原生種山茶飄香國際

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市六龜華興製茶廠成立近40年，劉文華（右）是製茶老師傅，兒子劉士輔（左）則是行銷推廣專家。記者徐白櫻／攝影
高市六龜華興製茶廠成立近40年，劉文華（右）是製茶老師傅，兒子劉士輔（左）則是行銷推廣專家。記者徐白櫻／攝影

高雄市六龜新發地區早年有茶廠一條街之稱，「華興製茶廠」老闆劉文華與兒子劉士輔是製茶父子檔，一人在家製茶、一人在外行銷茶葉。劉士輔原為科技新貴，八八風災後返鄉賣茶，5年前開始茶葉屢獲國際大獎肯定，父子合力讓不起眼的六龜山茶站上高峰。

八八風災時，六龜新發是重災區，新開部落傷亡慘重，華興製茶廠之子劉士輔返鄉打理家業。劉士輔說，當年六龜產業受創極深，莫拉克重建基金輔導六龜山茶，不忍父親蠟燭兩頭燒，辭掉工作返鄉協助父親製茶與行銷茶葉。

此後數年，劉士輔帶著六龜山茶參加世界各地食品展，國外代理商建議六龜茶應該參加評鑑競賽以建立知名度。劉士輔國小起跟著父親製茶，對於茶葉特色與製程不陌生，為提升六龜茶口感，努力參觀各地製茶所，最後成功去除傳統山茶的苦澀味，推出兼具山茶獨特香味與大眾化口味的茶葉。

2016年，劉士輔籌組山茶產銷班與茶農契作，透過產銷班推廣自然無毒茶葉，近年陸續獲得第12屆國際名茶評比金獎、ITQI「食品界米其林」二星獎等獎項肯定。製茶廠內，劉文華談起六龜產茶歷史與製茶過程神滔滔不絕，若問起行銷問題，他則以驕傲眼神望向兒子說「行銷的問題要問他，年輕人比較厲害」。

「以前從沒想過返鄉接掌家業，一晃眼已經10年過去」劉士輔說，八八風災改變很多人的生命，他也是其中之一，若沒有莫拉克，他今天應該還在科學園區當工程師，人生真的有很多美麗的意外。

六龜 茶葉 八八風災

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