高市文化公車淪一人專車 3月2日起優化增班更便宜
過去經營頗受好評的高雄市文化公車近來因營運績效差，甚至有成為「一人專車」的情形，交通局因此決定自3月2日起，將4線文化公車整併優化為市區公車，班次更多，票價更優惠。
高雄市自民國100年起推出文化公車，多於假日行駛熱門文化景點，專人文化導覽解說的服務頗受好評，成為文化觀光亮點；不過，交通局指出，近來因營運績效差，將整併行駛。
高雄市文化局主任秘書劉秀英今天告訴中央社記者，4條路線中，除了哈瑪星路線平、假日都有行駛，其餘的鳳山、舊城及紅毛港路線都是假日才服務。而文化公車的導覽服務，下月起也將併進一般公車，民眾可透過手機在路線圖掃描QR-Code，了解各文化景點資訊。
高雄市4條路線文化公車有哈瑪星、鳳山、舊城及紅毛港等，交通局指出，哈瑪星線未來將由99公車服務，班次也由原來平日的8車次，提升為16車次，假日維持17車次；鳳山線則整併由橘8公車服務，班次由原來平日停駛、假日17車次提升為平日20車次、假日19車次。
舊城線原線調整為紅59公車，並增加平日4車次服務，假日維持現有的8車次。紅毛港線原線調整為紅13公車，班次不變（假日才行駛）。
交通局指出，鳳山、舊城線常常是「一人專車」，優化為市區公車後，可讓班次增加、票價更由新台幣50元可一日暢遊，調整為按里程段次計費，每段12元，且適用「1日2段吃到飽」及「公車轉乘公車1段免費」等優惠，每日只要花24元可暢遊高雄，便利划算。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言