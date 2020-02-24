影／「百大青農」空姐再進化 恆春半島有機產品添亮點

農委會要將屏東恆春半島打造成有機農業半島，為提升有機產品附加價值，輔導農會和農民開發高人氣的加工品；繼滿州農會推有機黑豆和恆春農會推有機胡麻油等產品，去年以開創「空姐雨來菇」獲「百大青農」的滿州鄉菇農丁采綸，今年再到原民的牡丹鄉租地擴大產能，今年新開發獲清真認證的雨來菇麵和多道美味料理，為有機農產品出路找到更多可能。

屏東恆春半島最早導入有機栽植的是滿州鄉的原生種小黑豆，滿州農會總幹事陳清木11年前大力推廣，從10幾年前驗證的有機面積80幾公頃，現已達到260公頃；陳清木說，不起眼的小黑豆蛻變成「黑金」，和屏科大合作製成黑豆醬油打響知名度功不可沒，之後拓展到茶包、豆漿、醋、酒和保養品等系列產品，養生黑豆吸引消費目光，農會成立代採中心，以收獲機幫農民採收。

恆春鎮農會總幹事林順和說，兒時記憶的恆春街頭是胡麻油處處飄香，因產業轉變及農業人口老化，胡麻產業已讓恆春人遺忘，經過4年的推廣，胡麻面積已增至百餘公頃，一度沒落的原生種胡麻一度沒落，在農糧署有機驗證和設備補助協助下，有機胡麻驗證面積今年已超過55公頃，胡麻油加工廠生的有機胡麻，去年推出就在市場熱銷，可望成為洋蔥以外最受歡迎的地方特產頃。

5年前到滿州鄉租地種有機雨來菇的丁采綸，有空姐資歷的她，以開創「空姐雨來菇」獲去年「百大青農」，她今年再到鄰近的牡丹郷租地擴大產能，1.2公頃有機認證面積為恆春半島最大種植戶，除了生鮮和乾燥產品外，她最近和廠商合作開發出清真認證的健康活力麵，為產品出路尋找更多的可能；她說，期待藉由她的有機栽植經驗，讓牡丹鄉成為有機農業鄉。