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屏東車城福安宮違反性平法 被裁罰30萬元

中央社 / 屏東縣24日電

全台最大土地公廟屏東車城鄉福安宮，因強迫年屆60歲的資深女性員工退休。經女員工申訴後，屏東縣政府勞動暨青年發展處依違反性別工作平等法，開罰新台幣30萬元。

勞動處長林德輝表示，這名女性員工去年向勞動處提出調解，因調解不成而改為申訴。福安宮內規，男性員工可以工作到70歲，女性員工則到60歲必須退休，過去女員工到了60歲就自動退休。由於福安宮委員會決議仍要依內規，因此調解不成功。

林德輝說，福安宮的內規並非政府法令規範，因此縣府依現性別工作平等法第11條規定，雇主對受僱者的退休、資遣、離職及解僱，不得因性別或性傾向而有差別待遇，經實地訪查並召開審議委員會，確認福安宮違反規定。

林德輝表示，福安宮對於縣政府裁罰不服，目前正訴願中。位於車城的福安宮是全台最大的土地公廟，香火鼎盛，是恆春當地的信仰中心；歷任總統及總統參選人或縣長參選人等都會安排到福安宮參拜。

屏東縣政府 土地公

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