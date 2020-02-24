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再現澎湖媽宮舊城區風華 文化結合觀光打造亮點

中央社 / 澎湖24日電

澎湖縣政府推動「再造媽宮舊城」計畫，利用虛擬實境結合舊城區路徑歷史巡城導覽，並將順承門及周邊古城垣，活化成為新的夜間景點，打破過往城內與城外隔絕的情況，成為一個完整旅遊帶。

依澎湖縣文化局資料，媽宮古城為清朝澎湖水師總兵吳宏洛於光緒15年建造完成，範圍北起縣政府經民族路、天后宮、南甲宮（海靈殿）、商港、中山路、臨海路第一漁港、第二漁港、菊島之星、三民路。目前已公告古蹟包括馬公金龜頭礮台、澎湖天后宮、媽宮古城牆及順承門、關稅局馬公支關、馬公觀音亭、第一賓館、媽宮城隍廟、四眼井、施公祠及萬軍井、台廈郊會館、乾益堂中藥行等，文化資產豐富，也是交通部觀光局選定十大國際魅力據點之一。

文化局自民國94起即進行一系列古蹟、歷史建築修復。目前已完成修復並開放參觀的有澎湖開拓館、第一賓館、篤行十村資訊服務站、澎湖天后宮、魁星樓、澎湖廳憲兵隊馬房及劍擊室等；正進行修復的，有篤行十村時光迴廊九棟眷舍修復及再利用工程等。

文化局今天在縣務會議報告「再造媽宮舊城」計畫。局長王國裕表示，爭取中央前瞻經費推動澎湖廳憲兵隊第二期修復工程、點亮順承門計畫、澎湖縣國定古蹟媽宮古城垣調查研究暨修復、媽宮生活民俗傳承與藝文環境提升、天后宮屋頂修繕、媽宮城隍廟損壞調查及修復工程。

王國裕說，利用現代科技如虛擬實境方式（如AR或VR），結合舊城區路徑歷史巡城導覽，發揮寓教於樂的功能，並運用現代的燈光造景技藝，凸顯城門意象及古城垣的美景，將順承門及周邊古城垣，活化成為一個新的夜間景點，打破過往城內與城外隔絕的情況，成為一個有機、完整的旅遊帶。

澎湖縣長賴峰偉表示，媽宮舊城歷經不同時代歲月，累積許多文化資產，是極具觀光潛力地方，應積極修復與活化，整合有形無形文化資源，串連媽宮古城眾多的古蹟和歷史建築，再現媽宮城深厚的歷史脈絡，並結合觀光旅遊，成為文化旅遊亮點。

澎湖 修復 國定古蹟

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