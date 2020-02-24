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受新冠肺炎影響 馬祖觀光人數比去年同期少6000人

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
受到新冠肺炎影響，馬祖觀光產業預計3月份將下降83％。聯合報系資料照
受到新冠肺炎影響，馬祖觀光產業預計3月份將下降83％。聯合報系資料照

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為防堵疫情感染及擴散，馬祖於2月10日暫時停止小三通的往來，使當地觀光產業受到影響。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，受到疫情影響，預計馬祖觀光產業3月份將大幅下降83％，同時也統計當地12家飯店業者1至2月住房人數，不包含自由行散客數量，光團客人數就比去年同期少了近6000名。

林長青表示，儘管觀光產業受到嚴重衝擊，但防疫作業不容克緩，會積極配合中央政策積極進行防疫。但目前馬祖沒有任何疫情發生，民眾若願意到馬祖旅遊，他們也非常歡迎。

針對離島紓困、振興離島地區產業經濟，連江縣長劉增應明早也會與市府各局處單位進行研議，盼能將衝擊降到最小。

疫情 馬祖 新冠肺炎

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