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受新冠肺炎影響 馬祖觀光人數比去年同期少6000人
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，為防堵疫情感染及擴散，馬祖於2月10日暫時停止小三通的往來，使當地觀光產業受到影響。
連江縣交通旅遊局長林長青表示，受到疫情影響，預計馬祖觀光產業3月份將大幅下降83％，同時也統計當地12家飯店業者1至2月住房人數，不包含自由行散客數量，光團客人數就比去年同期少了近6000名。
林長青表示，儘管觀光產業受到嚴重衝擊，但防疫作業不容克緩，會積極配合中央政策積極進行防疫。但目前馬祖沒有任何疫情發生，民眾若願意到馬祖旅遊，他們也非常歡迎。
針對離島紓困、振興離島地區產業經濟，連江縣長劉增應明早也會與市府各局處單位進行研議，盼能將衝擊降到最小。
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