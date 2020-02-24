毛豆產品外銷屢創新高 連3年破8000萬美元

高雄區農業改良場今天表示，去年毛豆外銷產值再創29年來的新高，貿易額達8453萬美元（約新台幣26.1億元），已經連3年破8000萬美元，是「正港」的台灣綠金產業。

高雄區農業改良場表示，去年毛豆貿易額已連續12年銷日冠軍，並促成7家冷凍食品公司在國內建新廠或擴廠，投資達新台幣30億元以上，創造上千個就業機會。

農改場表示，農委會每年都輔導台灣區冷凍蔬果工業同業公會及毛豆加工業者參加「日本東京國際食品展」，並召開「日台冷凍農產品貿易懇談會」，積極爭取外銷訂單，已連續3年破8000萬美元，今年是毛豆產品外銷邁入50週年，農委會將輔導業者力拚外銷產值能超過79年8553萬美元，再創50年來歷史新高。

高雄區農業改良場長戴順發表示，雖然產品外銷日本仍需課徵6%關稅，但台灣毛豆以品質把關及創新研發勝出，跳脫削價市場競爭，並努力開發新市場，去年外銷量高達3萬8915公噸，其中83.8%銷往日本，其餘則銷往美國、加拿大等24個國家。

他說，冷凍毛豆產品的產值在日本市占率達45.0%，已連續12年銷日冠軍，分別為競爭對手泰國及中國輸日產品的1.59及2.02倍，平均每公斤價格為248日圓，較中國188日圓高31.6%，在日本市場競爭力一枝獨秀。

戴順發表示，高雄區農業改良場領航品種研發，推出「高雄9號-綠晶」及「高雄11號-香蜜茶豆」等高產優質的毛豆品種授權產業界應用；並與各授權廠商合作，在高屏地區推動「毛豆大農場機械化及智慧化精準生產」。

戴順發表示，農改場輔導豆農擴大農場規模，邁向科學化管理及企業化經營，有效降低生產成本，建立優質安全的毛豆外銷產業體系，至今年春作高屏地區毛豆外銷專區的面積已達2760公頃，春、秋2作合計5520公頃。

戴順發說，農改場並輔導農民利用高效率的機械採收及新穎加工設備，可在4小時內加工完成健康、美味的產品，大幅提升我國冷凍毛豆產品在國際市場的競爭力。