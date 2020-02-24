高雄81期市地重劃區今動土 將興建3座滯洪池

位於高雄市大寮區鳳林路西側第81期市地重劃區，面積達48.78公頃，今下午由市長韓國瑜主持動土典禮，宣布啟動重劃工程，最快3年完工。重劃區內還將興建3座滯洪池，總滯洪量將近6萬立方公尺，可改善周邊淹水問題。

高市府表示，81期重劃區北接鳳山區、東鄰捷運大寮站、西臨鳳凰山，原本是商協新村等12個國軍眷村原址，國防部辦理眷戶遷移後騰空土地，但土地荒廢閒置，形成治安及衛生死角，影響地方發展，因此市府與國防部合作，透過都市計畫變更，以市地重劃方式開發。

地政局長黃進雄表示，81期重劃區重劃後，提供可建築土地面積約28.78公頃，取得公園、綠地、廣場、停車場、道路等公共設施面積約20公頃，節省用地取得及開闢費用約40億元。

其中公園將與鳳凰山結合，形成綠色生態網絡，另區內也將闢層次分明的道路系統。重劃區開發完成後，可串聯鳳山及大寮區發展，提供良好及完善的居住活動空間，也提升當地生活環境。

此外，地政局表示，重劃區內也會興建3座滯洪，其中2座在第一期動工，總滯洪輛3萬多立方公尺，第3座滯洪池第3期動工，滯洪量19830立方公尺，3座滯洪池總滯洪量將近6萬立方公尺，可改善周邊部分低窪區淹水問題。

地政局指出，81期重劃區為符合水土保持及環評等規定，須分3期施工，每期不超過20公頃，整體工程希望最快在3年內、預計2023年2月完工。

韓國瑜致詞表示，這片土地重劃承載了很多鄉親期待，大寮地區發展已日漸飽和，高雄縣市合併後，鳳山、大寮區可說是最具發展潛力的地區。81期重劃區地理位置非常好，可發展為北大寮地區最高品質的居住中心。

韓國瑜並指，去年跟前年相比，高雄市開工比前年增加約70%，城市充滿了興旺、希望，不動產開發商看好高雄，去年高雄的開發情形，可說有張亮麗的成績單。