韓國瑜口誤爆紅的白玉苦瓜 正式拿下「身分證」

杉林種植白玉苦瓜的農民陸續取得產銷履歷認證。圖／高市府農業局提供

高雄杉林出產的白玉苦瓜因市長韓國瑜一句口誤而爆紅，過去知名度低，農民未積極取得產銷履歷認證，在市府農業局輔導下，初步有6名小農通過驗證。市府農業局表示，白玉苦瓜可說正式拿下「身分證」，農地用藥、栽培紀錄與產品批次可追溯，兼顧作物品質與安全，愛吃苦的消費者可更安心享用。

杉林、美濃兩地受山脈阻隔，杉林出產白玉苦瓜，美濃則出產白玉蘿蔔。高雄市長韓國瑜曾口誤，在美濃發言時把白玉蘿蔔說成白玉苦瓜，杉林苦瓜因此聲名大噪，去年起成功開拓外銷通路。

杉林農會指出，杉林土質適合栽種瓜果，木瓜、南瓜、絲瓜與苦瓜都是大宗作物，全區種植50公頃；苦瓜產銷履歷認證過程繁瑣，以前農民普遍接受度不高，近年知名度拉高後，想法跟著改變。

推廣部主任葉榮吉表示，貿易商希望外銷農產品具備生產履歷，另方面，全台苦瓜產地不只一處，若取得生產履歷可以明確區隔市場，消費者也愈來愈重視食安問題，產銷履歷是未來必走的方向，感謝農民認同與支持。

經過各單位努力推廣，杉林已有6人通過產銷履歷驗證，全部出自網室栽培。農民說，若採用套袋管理，如此可減少蟲咬、用藥，也可以防寒，確保苦瓜色澤均勻又白皙。

市府農業局表示，相較綠苦瓜，白玉苦瓜果實肥大、汁多肉厚，苦味稍淡，可說是苦中帶甘，打汁、生吃或熱炒都適合。