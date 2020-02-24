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民團促高市選委會 檢視韓國瑜濫用資源反罷免

中央社 / 高雄24日電

不滿高雄市選委會行文罷韓領銜人有關「光復高雄總部」違反選罷法擬開罰，「高雄好過日」也行文選委會檢舉市長韓國瑜濫用資源反罷免，促同等標準處分。選委會回應等收到信件再研處。

市選委會20日行文罷免韓國瑜法定領銜人陳冠榮，指「光復高雄總部」違反公務人罷免事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法第8條規定，促當事人依法在10日內陳述意見，如未依規定提出將在審查屬實後，依選罷法第110條第一項規定裁罰新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

公民團體包括Wecare高雄等批評選委會行政不中立、找碴等。不滿選委會的作法，社團法人「高雄好過日」今天在臉書貼文已寄出公文，向選委會檢舉被罷免人韓國瑜濫用公務資源反罷免，並要求選委會以等同於「光復高雄總部」所受到的嚴格標準，依法受理檢舉，讓韓國瑜濫用公務資源反罷免的行徑，得到最嚴厲的處分，以維護台灣的民主制度運行。

「高雄好過日」的貼文指出，選委會上週宣稱接獲民眾檢舉，調查「光復高雄總部」的現場，以「掛有帆布看版、現場設有辦公桌椅及人員出入」，應屬罷免領銜人陳冠榮所設立之辦事處為由，判定為「違法設定」將開罰10萬至100萬罰鍰。

貼文提到，若依照選委會邏輯，包括新聞局長鄭照新等人屢出面「高呼反罷免」，此為市府員工公開執行反罷免業務、市府「設有招牌且貼有韓國瑜擔任市長之各類宣傳」、市府「設有非常多的辦公桌」、「每天有非常多人進出辦公」等也合理認為韓國瑜將「反對罷免辦事處」設置在高市府內。

高雄好過日促選委會以等同於「光復高雄總部」所受到的嚴格標準受理檢舉，讓韓國瑜濫用公務資源反罷免的行徑，得到最嚴厲的處分，以維護台灣的民主制度運行。

高雄市選委會回應，尚未接到信件，屆時收到再看其內容研處。

韓國瑜 選委會 高雄市 公民團體 罷韓

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