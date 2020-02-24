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嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

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武漢肺炎重創產業 金門縣府籲離島優先紓困

中央社 / 記者黃慧敏金門縣24日電
金門縣長楊鎮浯指出，疫情如影響到6月，地區觀光及批發、零售、餐飲等產業受影響的消費金額將超過百億。 圖／聯合報系資料照片
金門縣長楊鎮浯指出，疫情如影響到6月，地區觀光及批發、零售、餐飲等產業受影響的消費金額將超過百億。 圖／聯合報系資料照片

金門縣政府今天表示，受武漢肺炎影響，1、2月小三通入境旅客流量與去年同期相比減少9萬多人次；觀光等相關產業消費金額較去年同期衰退約40億元，籲請中央優先紓困離島。

金門縣長楊鎮浯指出，疫情如影響到6月，地區觀光及批發、零售、餐飲等產業受影響的消費金額將超過百億，特別是小三通自10日起停航，3月後的影響可預期將更甚於1、2月。

因此，楊鎮浯除指示積極搭接中央政策推動切合地區產業需求的振興方案外，聯合澎湖、連江縣政府，期盼透過行政院送立法院審議、今天將朝野協商的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」，協請中央離島優先紓困、振興離島地區產業經濟。

也協請3位離島的立委，金門縣陳玉珍、連江縣陳雪生和澎湖縣楊曜，在草案第9條第2項新增條文「金門、馬祖、澎湖之產業、事業因受暫停實施與大陸地區間之船舶客運往來而致經營困難者，目的事業主管機關應優先予以紓困、補貼及提供振興措施並對其員工提供必要之協助」。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續蔓延，縣政府行政處新聞稿表示，2月10日暫停小三通客運往來，離島產業首當其衝。以金門為例，1、2月小三通入境旅客與去年同期旅次相較減少9萬3777人次；縣府引用「金門縣觀光旅客消費及動向調查分析資料」，每位觀光客消費金額估算，從疫情爆發至今影響地區觀光產業產值達新台幣10億4966萬元。

縣府進一步表示，離島地區為淺碟型經濟型態，產業結構薄弱，對於觀光產業及小三通政策施行依存度高，這段期間銷售較去年同期衰退幅度已超過8成，影響金額計達30億元；若加計因消費減少而產生的加乘效應，對金門產業造成嚴峻影響可想見。民眾也以「百業蕭條」形容產業現況，與2003年SARS（急性呼吸道症候群）發生期間停航帶來的經濟衝擊，不可同日而語。

金門 小三通 SARS 楊鎮浯 COVID-19

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