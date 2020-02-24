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嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

高市縮時停車收費挨批討好 鄭照新：勿政治運作

中央社 / 高雄24日電

高市府釋出「停車費有感，消費停免驚」將自3月起對全市收費路段縮減計費停車2小時，民進黨議員質疑不切實際，只是在討好、避免罷韓。市府新聞局長鄭照新籲勿政治運作。

鄭照新於今天上午陪同市長韓國瑜視察鹽埕國中防疫準備工作之後接受媒體聯訪做上述的回應。

交通局23日發布「停車費有感，消費停免驚」，高雄市3月1日起至8月底，試辦計時收費路段縮時，從原本的上午8時到晚上10時，縮短為上午8時到晚上8時。另外市府也試辦至4月底，於中午12時至下午2時，對於停放在停車格內用餐的小黃駕駛不開停車單。

市府新聞稿指出，除了是減少民眾荷包失血，也是因為武漢肺炎疫情期間，具有鼓勵民眾消費及延長消費停留時間的意義。

民進黨市議員黃文益質疑市府所謂因應振興武漢肺炎的政策，他告訴中央社記者，市府可以推出小確幸的政策，但如果是以此方案要活絡買氣是不切實際，討好特定族群、避免罷韓力道而已。他指出，計程車司機多基於衛生及氣味殘留鮮少在車內用餐，再者停車收費員也多為減少爭議，對於車格內有人的車輛比較不開單。

市府政策遭批評，鄭新照指出，政策有呼應運將的需求，他說駕駛車內用餐不開單是正面的，市府會以此基礎繼續推行有意義的作法。

至於被議員批評經濟效益不大，是為避免罷韓案。鄭照新表示，不希望什麼事情都被拿來和政治運動相提並論；他說，「即使沒有政治運動，我們在市政上面也是勤勤懇懇；不要把這種東西當成是威脅市民權益的政治運作手段，阻礙市政推行，沒有必要」。他呼籲不同政治立場的人多關心防疫進度並提建設性意見，防疫措施不足的建議會虛心接受。

有網友批評韓國瑜面對罷免案一邊裝乖，卻一邊由首長當打手。鄭照新反問「大家覺得我像打手嗎？」他表示，「這個關鍵時刻並不是韓市長的難關，而是我們面對疫情的難關，是高雄面對發展的難關，應該大家一起度過」；對於有針對性或標籤化的政治運動，他說，「選舉已經結束了」，現在是團結做好市政的時刻。

不過，有關市府縮時停車收費一事，國民黨市議會黨團總召曾俊傑持肯定態度，他說，高雄市停車收費太高，不僅要縮時收費，還主張住宅區假日不收費。

鄭照新 韓國瑜 罷韓

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