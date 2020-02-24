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公務員出國禁令 綠議員要求韓國瑜盡快宣布
已有多個縣市祭出公務員出國禁令，民進黨高雄市議員李喬如說，市長韓國瑜強調高雄是採高標準防疫，是一級開設的縣市，怎麼可以獨落人後，要求韓盡快宣布，除非必要的公務行程，防疫期間禁止請假出國。對此，高雄市新聞局長鄭照新說，高雄市府目前以參考中央措施為主，是否有進一步做法，會在今天下午的防疫會議提案討論。
李喬如說，雖然要不要出國是個人權利，但是否會影響公務和防疫，是市府要思考的事。在防疫非常時期，大家要共體時艱，何況已發展出無症狀的感染者，必須更謹慎。
李也說，防疫不能只靠中央，地方更要配合，公務員是國家財產，更要嚴守防疫第一線， 畢竟防疫視同作戰，公務人員要隨時待命投入防疫，她也以身作則，取消防疫期間的出國行程，也呼籲議員同事不分藍綠一同響應。
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