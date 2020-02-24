強化追蹤管理 屏縣成立居家防疫及隔離服務中心

為提升新冠肺炎居家隔離及檢疫對象的追蹤管理及關懷服務，屏東縣府今天成立「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」。縣長潘孟安說，防疫不能單靠中央，縣市政府必須分擔。

「屏東縣政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」由潘孟安揭幕啟用。他表示，新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）讓全球每個城市、國家都緊張，看來很難在短時間抑制下來，屏東縣1月8日跟疾病管制署聯絡後，隔天進行物資盤整及專責人員訓練，24日防疫中心2級開設，年假期間就做好相關準備。

潘孟安說，「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」針對通報疑似案例給予相關關懷，包括送餐、就醫、勞基法及公務體系的請假及環境清潔等問題，都可尋求服務。防疫單靠中央沒有辦法，縣市政府責無旁貸要扛起這樣的責任，分擔關懷工作，讓防疫滴水不漏。

為讓隔離檢疫的人可安心「宅」在處所14天，縣府推出「屏安關懷包」，提供居家檢疫、隔離小叮嚀、口罩、防疫洗手皂、體溫貼片及相關支援服務專線等，方便民眾在檢疫期間自我健康監測及有問題時可立即找到諮詢管道。

屏東縣累計居家隔離及居家檢疫有614人，目前居家檢疫剩157人，另外69個通報疑似個案也全部排除。

服務中心關懷電話（08）7326008分機5000-5005，由縣府7個局處進駐提供民眾諮詢及協助，服務時間每周一至周五的上午9時至下午5時。遇夜間及假日，可利用語音錄製由中心人員隔日回覆；有緊急事件直接撥打1999專線及時處理。