潘孟安：公務人員出國禁中港澳 日韓專案評估

全球新冠肺炎疫情延燒，針對公務人員出國問題，屏東縣長潘孟安今天表示，中港澳等地禁止前往，日本、韓國等2級旅遊警示國家，專案評估。

潘孟安表示，他認為防疫措施地方應該與中央同步，才能避免有破口，目前屏東縣政府針對公務人員出國問題，禁止前往中港澳等地區，避免造成居家檢疫14天，至於日本或韓國等2級旅遊警示區，則以專案評估，而學校既定的與國外交流活動，也用專案評估。

潘孟安表示，出國到疫區牽涉到居家檢疫或隔離問題，而且也影響到家人，因此，如果非必要，公務人員最好不要出國。

至於3月將在屏東登場的全國中等學校運動是否會因疫情擴大而延期，潘孟安表示，由於比賽牽涉到學生升學，教育部目前的政策是如期舉行。