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屏縣成立居家檢疫關懷中心 送餐就醫都問這裡

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東縣今成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心。記者翁禎霞／攝影
屏東縣今成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心。記者翁禎霞／攝影

因應新冠肺炎疫情，屏東縣政府今天成立「屏東縣政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，設置「關懷專線」(08)7326008分機5000-5005，由六個主要局處進駐提供民眾諮詢及協助，服務時間為每周一至周五，上午9時至下午5時，如遇夜間及假日，可利用語音錄製由中心人員隔日回覆，若有緊急事件也可直接撥打1999專線及時處理。

另外，為讓隔離檢疫者可安心「宅」在處所14天，縣府推出「屏安關懷包」，提供居家檢疫、隔離小叮嚀、口罩、防疫洗手皂、體溫貼片及相關支援服務專線等，方便民眾在檢疫期間自我健康監測及有問題時可立即找到諮詢管道。

屏東縣長潘孟安表示，累計居家隔離及居家檢疫者有614人，目前只剩居家檢疫157人，另外69個通報疑似個案也全部排除，為了保障家人及大眾健康，居家隔離檢疫者配合中央防疫政策，14天暫失自由不得外出，生活上必然有許多不便，如就醫、用餐等問題。

他說，關懷中心整合縣府各局處相關資源，由中心主任涂燕諒帶領團隊，整合衛生局、民政處、社會處、環保局、勞動暨青年發展處辦理相關請假及勞資權益問題諮詢；教育處負責中小學以下學童健康關懷等工作，隨時為居家隔離檢疫者解決問題。

據了解，過去居家隔離或居家檢疫期間，最常遇到的問題就是就醫及用餐，縣府除了加強宣導，從現在起民眾也可以透過關懷中心尋求協助。

屏東縣今成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心。記者翁禎霞／攝影
屏東縣今成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心。記者翁禎霞／攝影
屏東縣今成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，並提供「屏安關懷包」。記者翁禎霞／攝影
屏東縣今成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，並提供「屏安關懷包」。記者翁禎霞／攝影

屏東縣政府 居家檢疫 衛生局

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