請Q版土地公坐鎮 高雄鳥松大竹里彩繪牆成打卡熱點

高雄鳥松區大竹里長春路有處大髮夾彎，沿坡度而上可通往大樹區東照山，這處丘陵地形及景觀視野絕佳，可遠眺半屏山，高雄85大樓及高屏大橋，假日吸引大批鐵馬族及路跑愛好者造訪，在地里長蔡榮瑞觸動靈感，籌資彩繪登山口圍牆，更意外成為遊客拍照打卡熱點。

大竹里長蔡榮瑞6年前擔任里長後，一直構思如何打造大竹里的里鄰特色，讓外來遊客能認識並喜歡這處「高雄後花園」，為此他利用長春路登山口圍牆進行彩繪，農曆年前完成Ｑ版土地公、財神爺、超人騎單車等彩繪圖騰，成為當地新興「亮點」。

長春路是鐵馬族及路跑客喜歡的登山路線之一，大竹里彩繪牆就位在登山口起點，從這裡開始是一連串爬坡路段，可鍛練登山客肌耐力，走到坡頂，城市景觀就在腳底，可遠眺半屏山、八五大樓、高屏大橋等勝景，是觀賞夕陽的好地點。如今有了彩繪意象，更添看頭。

里長蔡榮瑞平日就常率志工維護登山步道整潔，最近新冠肺炎疫情發燒，他鼓勵大家不妨走出戶外運動，增強免疫力，鳥松區長王耀弘表示，新冠肺炎疫情延燒，大家除做好自主健康管理工作外，規律適度的運動亦有助於增強免疫力，大家可多走出戶外運動流汗，大口呼吸，儲備健康元氣。