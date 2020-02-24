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土地公生日乞龜賜福 田寮大龜王重量2.8萬台斤
今天是農曆2月2日，民間信仰神明的土地公生日，高雄田寮大南天福德祠舉辦一年一度的大龜王乞龜活動，吸引大批信眾參與盛會。管委會表示，今年大龜王重量2萬8259台斤，比去年增加133台斤，今晚9點揭曉大龜王得主。
每逢土地公生日，大南天福德祠有乞龜擲筊活動，除重達2萬8259台斤的大龜王外，另有100台斤以下的壽龜、餅龜、麵粉酥與風片龜等乞求品，另有800份發財金可祈求，要乞求大龜王的信眾必須先繳交20萬元保證金。
大南天福德祠管委會表示，大龜王去年重量2萬8126台斤，由湖內經營金屬工程的陳姓企業家乞得，今年陳還願時增加133台斤，所以總重變成2萬8259台斤，內含白米、糖、金龜與餅乾；乞龜時間是今天上午9點至晚上9點，擲出最多聖杯者可迎回大龜王。
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