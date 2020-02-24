土地公生日乞龜賜福 田寮大龜王重量2.8萬台斤

今天是農曆2月2日，民間信仰神明的土地公生日，高雄田寮大南天福德祠舉辦一年一度的大龜王乞龜活動，吸引大批信眾參與盛會。管委會表示，今年大龜王重量2萬8259台斤，比去年增加133台斤，今晚9點揭曉大龜王得主。

每逢土地公生日，大南天福德祠有乞龜擲筊活動，除重達2萬8259台斤的大龜王外，另有100台斤以下的壽龜、餅龜、麵粉酥與風片龜等乞求品，另有800份發財金可祈求，要乞求大龜王的信眾必須先繳交20萬元保證金。