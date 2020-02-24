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高雄行動支付繳交停車費 6月底前9折

聯合報 / 記者蔡孟妤/高雄即時報導

鼓勵行動支付繳停車費，高雄市交通局推出「行動支付繳交停車費享9折優惠活動」，即起至6月30日止，使用「街口支付」、「LinePay」、「歐付寶」、「friDay錢包」、「Ｐi拍錢包」繳高雄市路邊停車費，就有9折優惠。

交通局日前舉行「停車easy付，抽獎送好物」第二波GOGORO電動機車、IPHONE XS手機及MacBook Air筆電等大獎已頒發囉，多名幸運兒中獎。

交通局接下來再推「行動支付繳交停車費享9折優惠活動」，即起至6月30日止，使用「街口支付」、「LinePay」、「歐付寶」、「friDay錢包」、「Ｐi拍錢包」繳高雄市路邊停車費，就有9折的優惠。活動詳情可上「停車easy付，抽獎送好物」FB粉絲專頁查詢。

高雄市 幸運兒 電動機車

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