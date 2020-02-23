高雄飯店祭好康 推餐盒外送吸客

新冠肺炎疫情蔓延，許多人避免感染減少出門，高雄市餐飲、飯店業飽受影響，業者不得已推出各式優惠方案，強調台灣防疫算各國中表現最好的，鼓勵國人現階段可國內旅遊。

高雄不少星級飯店因來客減少紛紛關樓層，但也推出各式優惠活動，高雄國賓飯店貼近民眾需求，提供到店用餐優惠、中菜單點外送外帶，還與平台合作外送餐盒，提供消費者多元選擇。

高雄國賓的i River愛河牛排海鮮自助餐廳即日起到3月8日，平日晚餐、假日午晚餐時段加碼供應烤鴨吃到飽，是饕客的最愛。同時祭出折扣戰吸客，3月8日前，凡醫護人員出示員工證、13歲以上學生出示學生證用餐享75折。

國賓的粵菜廳與川菜廳到4月30日前推菜色外送服務，提供15道人氣料理，點餐滿3000元以上，可享300元內車資免費送到府。除飯店外送，3、4月高雄國賓規畫與foodpanda外送平台合作餐盒外送服務，有泰式咖哩雞飯、松阪豬肉薑汁燒飯、鐵板煎鱸魚排飯、和風鐵板牛肉飯，每份200到400元不等。

高雄漢來飯店啟動消毒、戴口罩等防疫措施，顧客、員工一律量體溫才准入館，要求排班計程車全面消毒，各樓層增設酒精乾洗手等。到4月30日止，推出短期住房優惠，不含早餐只要2800元就可入住雙人房，3500元住三人房。

體恤客人搭乘大眾運輸工具或計程車有疑慮，只要在入住前一天預訂，高雄漢來飯店將派車到高鐵左營站接送，每房單趟酌收100元，官網線上訂房加購高鐵車票享8折，入住時若加入飯店FB或IG粉絲，還可享免費升等港景房。

晶英國際行館Silks Club推出「裁行館長住專案，連續住房30晚，每晚2萬2000元，就可入住37坪的總裁行館，希望吸引頂級長住客群。