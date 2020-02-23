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超浪漫！澄清湖畔紅花風鈴木全面盛開

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄澄清湖畔的紅花風鈴木綻放，三亭攬勝附近最美。記者徐白櫻／攝影
高雄澄清湖畔的紅花風鈴木綻放，三亭攬勝附近最美。記者徐白櫻／攝影

時序即將進入春天，各地紅花風鈴木與黃花風鈴木陸續進入花期，高雄澄清湖三亭攬勝一帶的紅花風鈴木開始綻放，假日吸引不少遊客與居民漫步湖畔步道，駐足欣賞眼前花開美景。

紅花與黃花風鈴木是高雄市常見的道路行道路，盛開時鮮豔無比。近日高市民權國小外一棵紅花風鈴木吸引許多市民目光，澄清湖畔也有不錯的賞花景點，三亭攬勝附近的紅花風鈴木進入花期，不少路人用手機拍照分享美景。

陳姓遊客說，近日因新冠肺炎關係減少出門，散步在澄清湖畔，不僅有燦爛的紅花風鈴木可欣賞，後方還有湖面景色與圓山飯店，花開美景讓人心情舒暢。不過，湖畔木棧道不平整，湖畔道路的車行速度也很快，大家欣賞美景時要注意自身安全。

高雄澄清湖畔的紅花風鈴木綻放，花期大約會延續至3月份。記者徐白櫻／攝影
高雄澄清湖畔的紅花風鈴木綻放，花期大約會延續至3月份。記者徐白櫻／攝影
澄清湖畔的紅花風鈴木盛開，燦爛花海吸引民眾拍照留念。記者徐白櫻／攝影
澄清湖畔的紅花風鈴木盛開，燦爛花海吸引民眾拍照留念。記者徐白櫻／攝影

風鈴木 澄清湖 新冠肺炎

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