罷韓案遭疑不公 高市選委會：依中選會規定辦理

高市選委會以罷韓總部涉違反公職人員罷免辦事處等規定發文擬裁處而受到質疑。選委會今天聲明是中選會下屬機關，罷免案連署查對依規定辦理，毋庸過度擔心會有不公情事。

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜以來，多次點名高市選委會行政干擾、行政不中立、找碴等，呼籲政務官退出選委會，別護航韓國瑜。

公民團體尤其不滿高市選委會20日發文給罷韓法定領銜人陳冠榮，以涉違反公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法規定，未於期限內向選委會提出申請設置，籲當事人於期限內提出陳述意見；如審查屬實會依選罷法裁罰新台幣10萬元到100萬元。

高市選委會有關罷韓總部設置涉違反選罷法規定恐被裁罰一事引發議論，今天發布新聞稿作說明。

高市選委會說明，主任委員是依照中央選舉委員會所頒「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」規定，擬任主任委員人選應由各所在直轄市、縣市政府正、副首長、幕僚長擔任，由三者之一擔任皆符規定，其他縣市或高雄市以往皆有前三者之一擔任主任委員之例。

選委會總幹事依各直轄市縣市選舉委員會編制表規定，總幹事由民政局局長或副局長擔任。目前高雄市選委會總幹事是由事務官出身的民政局副局長擔任，並非由民政局局長擔任。

有關政務官是否影響罷免案審查一事，選委會指出，因高雄市選委會是中央選舉委員會下屬機關，未來罷免案連署查對工作仍會依中央選委會規定辦理，所以毋庸過度擔心會有不公情事。