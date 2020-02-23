快訊

好消息！新冠肺炎病例再增三名出院

鑽石公主號第3起死亡病例 80多歲男性送醫不治

罷韓案遭疑不公 高市選委會：依中選會規定辦理

中央社 / 高雄23日電

高市選委會以罷韓總部涉違反公職人員罷免辦事處等規定發文擬裁處而受到質疑。選委會今天聲明是中選會下屬機關，罷免案連署查對依規定辦理，毋庸過度擔心會有不公情事。

公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜以來，多次點名高市選委會行政干擾、行政不中立、找碴等，呼籲政務官退出選委會，別護航韓國瑜。

公民團體尤其不滿高市選委會20日發文給罷韓法定領銜人陳冠榮，以涉違反公職人員罷免辦事處及辦事人員之設置及徵求連署辦法規定，未於期限內向選委會提出申請設置，籲當事人於期限內提出陳述意見；如審查屬實會依選罷法裁罰新台幣10萬元到100萬元。

高市選委會有關罷韓總部設置涉違反選罷法規定恐被裁罰一事引發議論，今天發布新聞稿作說明。

高市選委會說明，主任委員是依照中央選舉委員會所頒「直轄市縣市選舉委員會提報擬任委員注意事項」規定，擬任主任委員人選應由各所在直轄市、縣市政府正、副首長、幕僚長擔任，由三者之一擔任皆符規定，其他縣市或高雄市以往皆有前三者之一擔任主任委員之例。

選委會總幹事依各直轄市縣市選舉委員會編制表規定，總幹事由民政局局長或副局長擔任。目前高雄市選委會總幹事是由事務官出身的民政局副局長擔任，並非由民政局局長擔任。

有關政務官是否影響罷免案審查一事，選委會指出，因高雄市選委會是中央選舉委員會下屬機關，未來罷免案連署查對工作仍會依中央選委會規定辦理，所以毋庸過度擔心會有不公情事。

選委會 罷免

延伸閱讀

省荷包！3月起至8月底 高市停車計時收費縮短2小時

二階連署突破51萬份 罷韓團體拚邁進三階投票

罷韓連署合體 今宣布連署書破51萬份

遭罷韓批立場不公 高市選委會：依法辦理

相關新聞

省荷包！3月起至8月底 高市停車計時收費縮短2小時

高雄市交通局今表示，參考其他五都主要商業區收費時間及民意反映，高雄市今年3月起至8月底止，為期6個月，全市計時停車收費路...

二階連署突破51萬份 罷韓團體拚邁進三階投票

罷免高雄市長韓國瑜二階連署書總量今天宣布突破51萬份，罷韓團體表示，要持續推動罷免連署，並往第三階投票邁進，迎接罷免韓國...

扣件園區恢復為農業區？高市都發局：依法、依中央規定

有媒體指高市府今年3月要將扣件園區恢復為農業區，但高雄市都發局今發聲明強調均依法、依中央規定審議，後續也尊重中央議決。

檳榔塔、看雞 美濃這處伯公壇的祝壽品與眾不同

明天是農曆2月初2，也是土地伯公的生辰，今天中午，高市美濃多處伯公壇提早舉辦生日宴，祿興里伯公溝福德祠以傳統的「看桌文化...

最大歷史建築群超夯 屏東勝利新村下周公告徵選結果

屏東勝利新村歷史建築營運徵選結果將於下周公告，這次釋出19幢歷史建築，吸引上百業者遞案申請，包括高雄、台中都有業者躍躍欲...

獨／傳台南武聖夜市4月底結束 管委會：仍與地主協商中

台南市知名的武聖夜市傳出即將在4月29日熄燈的消息，但市府指出，土地確實即將重劃，但要完成也是4、5年之後的事，應該是地...

防治拷潭淹水 高市辦改善工程

高雄市大寮區拷潭排水集水區大部分護岸老舊且通水斷面不足，造成周邊低窪地區淹水嚴重，市府水利局辦理「拷潭排水中上游左岸改善...

不敵疫情 高市老字號餐廳吹熄燈號

高雄市著名老字號江浙菜館祥鈺樓，不敵新冠肺炎疫情，生意一落千丈，80多歲的老闆朱金鴻決定在2月底停業 ，員工發資遣費離職。面對新冠肺炎疫情對各行各業的影響，高雄市長韓國瑜指示市府經發局注意中央紓困案內容，要積極協助高雄市各行業度過此困境。

潮州站慶百歲 紀念套票秒殺

屏縣潮州鎮公所與台鐵昨為潮州車站歡度百歲生日，台鐵限量發行的紀念套票一早就被搶購一空，還安排參觀台鐵員工專屬的神秘「陽光小站」專車，邀「屏東女兒」的台鐵首位女司機邱千芳搭配「屏東媳婦」女列車長池佳真，服務屏東鄉親，鎮公所並出版紀念版一卡通，向承載潮州風華、邁向現代化城鎮的車站致敬。

川崎美心專車 進偏鄉護「童心」

川崎症病童若未接受完整及正確治療，成長階段往往容易發生猝死意外，國際獅子會300-E2區與高雄長庚醫院川崎症中心合作，籌資捐贈一部醫療行動專車，主動前進偏鄉為學童做心臟超音波及心電圖檢查，「揪」出可能罹患川崎症卻未被診斷出的孩子及時治療，阻止憾事發生。

高市C-Bike 騎乘量回升2成

高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降2成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高雄捷運公司分析，可能是因疫情影響，騎腳踏車不是密閉空間中行進，民眾比較放心使用。

疫情中的正能量 「雄大組」贈參考書給北高雄家扶學生

從高雄中學畢業30多年的雄中75級同學會「雄大組」今天贈送北高雄家扶中心學生自選的參考書。住林園區、今年就讀高一的「小亞...

熱門新聞

武聖夜市傳4月熄燈？網泣：「大大武花大武花」缺角了

Zoomall案記2小過 北市動物園長閃退

載運疑似新冠肺炎患者 救護車層層保鮮膜高規格防護

桃市消防高規格後送鑽石公主號乘客 鄭文燦致謝

影／台灣燈會無人機掉48台 觀眾：難怪光點有缺角

二階連署突破51萬份 罷韓團體拚邁進三階投票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。