省荷包！3月起至8月底 高市停車計時收費縮短2小時

高雄市交通局今表示，參考其他五都主要商業區收費時間及民意反映，高雄市今年3月起至8月底止，為期6個月，全市計時停車收費路段，從原本的8~22時，一律縮短為8~20時，多位於商業區或住商混合區，共約15852格受惠。

交通局表示，去年6月1日起，高雄市已全面將路邊計次停車收費時段從原本的8~22時，縮短為8~20時，經觀察停車秩序及交通環境有效改善，實施區域的肇事率也確有降低，也讓民眾省荷包，因此決定延續此項政策，再試辦6個月，試辦期間再由交通局蒐集相關交通、停車、經濟等數據，以做為後續政策延續與否的參考。

交通局說，適逢COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，此次試辦計畫，有鼓勵民眾出門消費及延長消費停留時間的意義，希望防疫同時，對商家營運提供支持，讓民眾至商圈消費時不必趕著離開、為高雄經濟注入活水、降低疫情對高雄市的經濟衝擊。

另外為讓計程車駕駛中午可安心用餐及休息，今年2月起至4月30日止，中午12時至14時，停放高雄市所有路邊停車格的小黃計程車，駕駛在車上就不開停車單，待試辦3個月後再觀察執行成效做為後續實施的參考。