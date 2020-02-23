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二階連署突破51萬份 罷韓團體拚邁進三階投票

中央社 / 高雄23日電
「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並開始第二階段連署及設多個連署點受理罷免韓國瑜連署書。聯合報記者楊濡嘉／攝影
「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並開始第二階段連署及設多個連署點受理罷免韓國瑜連署書。聯合報記者楊濡嘉／攝影

罷免高雄市長韓國瑜二階連署書總量今天宣布突破51萬份，罷韓團體表示，要持續推動罷免連署，並往第三階投票邁進，迎接罷免韓國瑜成功及光復高雄。

「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並啟動第二階段連署及設立多個連署點，受理罷免韓國瑜連署書。總部今天最新統計Wecare高雄和台灣基進所受理件數，共達36萬3160份。

Wecare高雄和台灣基進與公民割草行動下午共同召開「掀開韓國瑜遮羞布記者會」，由罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立及台灣基進新聞部副主任張博洋共同主持，並由公民割草行動代表新住民珍妮，將象徵受理約18萬份的連署書牌子交給陳冠榮。

珍妮等新住民表示，韓國瑜多次發言都貶損新住民，對新住民不尊重，且說謊後又辯稱沒有白紙黑字，小孩子有樣學樣，「上梁不正下梁歪」。

針對珍妮交付的約18萬份連署書，陳冠榮表示，剔除約3萬份的不合格件數後，公民割草行動的15萬份加上Wecare高雄和台灣基進的36萬3160份，整合後的有效件數逾51萬份。

尹立也表示，公民割草行動連署書分區分里整理好共約15萬份，由陳冠榮代表接受，一同加入總部的整合，未來仍持續受理，往第三階投票邁進，拚過第三階段投票25%關鍵門檻。

張博洋指出，去年1221罷韓大遊行約50萬人參加，但韓國瑜揶揄有48萬人躲到「光復高雄」布條下，諷刺「台灣民主史上最大的遮羞布」，這次罷韓連署不到1個月就破51萬份，就如記者會的主題，掀開韓國瑜遮羞布。

公民團體預計第二階段連署書在3月中旬送交選委會，依選罷法規定，要在40天內完成查核罷免案；選委會公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

高雄市公民數約228萬人，依據選罷法規定，罷免第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

韓國瑜 罷免 投票

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