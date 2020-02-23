扣件園區恢復為農業區？高市都發局：依法、依中央規定

有媒體指高市府今年3月要將扣件園區恢復為農業區，但高雄市都發局今發聲明強調均依法、依中央規定審議，後續也尊重中央議決。

媒體指繼大社工業區降編為乙種工業區，都發局今年3月份又要將扣件園區恢復為農業區，得罪扣件業者。都發局長林裕益今澄清說，大社工業區降編案，早在民國82年經濟部即已承諾20年後配合中油高煉廠遷廠一併遷移，87年內政部又核定大社都市計畫，規定要在107年降編為「乙工」，市府完全是依據中央的承諾與規定，完成降編為「乙工」之審議。

對於國土計畫把農業區變為工業用地的阿蓮九鬮金屬扣件產業園區恢復為農業發展地區，都發局表示，日前經市國審會專家學者審議畫為「農業發展地區」，理由有二，一是依中央「全國國土計畫」功能分區畫設規定，九鬮農場屬完整的優良農地，依中央規定，應畫為「農業發展地區」，維持農業使用。

二是因應高雄產業用地需求，目前市府與中央正推動新儲備產業用地，包括仁武產業園區、南科高雄第二園區、新材料循環產業園區等。經濟部也正規畫於「岡山九鬮農場」設置產業園區，5年內將再新增700公頃產業腹地，提供產業設廠需求。

都發局表示，經市國審會充分討論審議，基於優良農地維護，又考量阿蓮九䰗農場，目前尚無具體開發計畫，因此依法、依中央規定，審議畫為「農業發展區」。