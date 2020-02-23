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檳榔塔、看雞 美濃這處伯公壇的祝壽品與眾不同
明天是農曆2月初2，也是土地伯公的生辰，今天中午，高市美濃多處伯公壇提早舉辦生日宴，祿興里伯公溝福德祠以傳統的「看桌文化」展現傳統祭祀精神，美濃伯公文化推廣協會準備老太伯、看雞、餞盒、檳榔塔、五穀豐盒等特殊造型祭品，傳達深厚的客家文化底蘊。
全美濃多達400座土地伯公，為傳承傳統文化，近年美濃伯公文化推廣協會在伯公溝福德祠生日壽宴舉辦系列祝壽活動，協會成員規劃「看桌」作品展覽，另有客家山歌演唱與「跑旱船」活動表演。
祭祀桌上，老太伯、看雞、姜太公釣魚、檳榔塔、糖果餞盒等傳統造型供品一一展示出來，今年是鼠年，另有麵鼠、葫蘆鼠與檸檬鼠等應景供品。
客家美食作家邱國源指出，看桌文化是中國傳統的祭祀禮儀，歷史可追溯至千年以前，許多內容隨著時代改變而演化或式微，美濃伯公文化推廣協會年年以傳統形式祝壽，希望讓文化代代相傳。
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