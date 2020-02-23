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最大歷史建築群超夯 屏東勝利新村下周公告徵選結果

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區），很有老屋的歷史氛圍。記者翁禎霞／攝影
位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區），很有老屋的歷史氛圍。記者翁禎霞／攝影

屏東勝利新村歷史建築營運徵選結果將於下周公告，這次釋出19幢歷史建築，吸引上百業者遞案申請，包括高雄、台中都有業者躍躍欲試，類別含餐廳、民宿、文創工作室等，預計年底前加入營運，屏東縣政府文化處表示，屆時村內商家累計可達40多家，歷經保留、修復等十多年努力，眷村終於成為市區亮點。

位於屏東市區的勝利新村興建於1937年前後，是日據時代屏東飛行場的軍官舍，光復後則成為陸軍眷村，2007年屏東縣政府將勝利新村及崇仁新村71幢眷舍共同登錄為歷史建築，成為規模最大的歷史建築群，縣府從2010年提出修復再利用計畫，歷經10年，終於讓歷史建築展新貌。

屏東縣政府文化處最近釋出19幢已修復完成的眷舍徵求營運者，結果吸引上百業者遞案申請，很多人看好眷村的群聚性及老屋的歷史氛圍，從初期徵選開始，就不斷有人到園區看屋，縣府經第一階段及第二階段評選，預計下周公告徵選結果，年底前就會加入營運。

文化處副處長李昀芳表示，勝利新村（勝利星村創意生活園區）目前已有近30家店家進駐，包括餐廳、書店、原民服飾、旗袍店等都有，如果再加上19家，園區的能量將更充足，新申請的業者包括餐廳、民宿、文創工作室等，種類十分多樣，加上縣府已在園區內增設公廁，未來還有增設停車場，以提升園區品質。

值得一提的是，目前勝利新村也是全台獨立書店最密集的地區，方圓兩公里內有南國青鳥、小陽日栽書屋、大樹冊店、繫本屋、永勝5號、七木人文空間書房等，穿梭老屋群中，更具文青氣息，而且未來還有民宿進駐，可延長遊客停留的時間，文化處對園區潛力深具信心。

不過整個園區尚未完全修復，部分眷舍及公共設施仍在施工中，也有進駐業者認為戰線尚需拉長，要完成呈現眷村新貌，尚需要時間。

位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區），假日吸引不少遊客前往，體驗眷村氛圍。記者翁禎霞／攝影
位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區），假日吸引不少遊客前往，體驗眷村氛圍。記者翁禎霞／攝影
位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區），假日吸引不少遊客前往，體驗眷村氛圍。記者翁禎霞／攝影
位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區），假日吸引不少遊客前往，體驗眷村氛圍。記者翁禎霞／攝影
位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區）陸續釋出已修復的眷舍，吸引許多民眾遞案申請。記者翁禎霞／攝影
位於屏東市的勝利新村（勝利星村創意生活園區）陸續釋出已修復的眷舍，吸引許多民眾遞案申請。記者翁禎霞／攝影

屏東縣政府 歷史建築 修復

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