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獨／傳台南武聖夜市4月底結束 管委會：仍與地主協商中

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
台南知名的武聖夜市傳出4月底將熄燈。圖／取自武聖夜市臉書
台南知名的武聖夜市傳出4月底將熄燈。圖／取自武聖夜市臉書

台南市知名的武聖夜市傳出即將在4月29日熄燈的消息，但市府指出，土地確實即將重劃，但要完成也是4、5年之後的事，應該是地主與管委會之間的問題，而管委會則表示，目前仍在與地主協商中。

武聖夜市傳出將熄燈，讓許多民眾失望，而台南長期有「大大武花大武花」的「夜市口訣」，認為可能從此要改變，相當不捨；但是從目前傳出的消息來看，夜市不必然會在4月底結束，真正要結束應該在4、5年之後。

武聖夜市的用地為文中與文小的公共設施保留地，四年前國民黨籍議員洪玉鳳在市議會質詢，驚爆地主是某親綠的媒體大亨，才讓人一窺政媒之間複雜關係。

據悉，已有29年歷史的武聖夜市，因為土地為公共設施保留地無法做為他用，而長期出租做為夜市，周邊發展蓬勃，之前的地主一再希望解編，並找議員協助，但仍無望，未料在轉手給媒體大享等人沒多久，就傳出解編消息，由於土地解編前後價差7、8倍，引發爭議，而被議員在議場上爆料。

據了解，土地是在準副總統賴清德擔任台南市長任內易手，洪玉鳳4年前在議場上質詢賴清德，指全案「不公不義」，但賴也回擊指洪施壓土地解編。

市府都發局局長莊德樑針對解編一事則表示，之前確實有送文中與文小兩塊土地解編的案子給內政部，但內政部要求與中西區公共設施解編案一併專案檢討，所以全案又被退回，目前經過檢討，教育局認為周邊住宅區仍有學校用地的需求，所以保留文中用地，僅解編文小。

莊德樑表示，全案需要經過都市計畫變更與重劃的作業，預計最少還要4、5年才能完成作業。

都發局也間接證實，該名媒體大亨確實是地主，但地主有多人並非只有一人。

而據武聖夜市管委會黃姓總幹事表示，地主確實不願意再續租，只租到4月底，但是由於土地短時間內仍無法做為他用，因此管委會仍在向地主爭取中，至於夜市是否會營業到4月底，無法確定有沒有其他人接手向地主續租。

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