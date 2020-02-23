高市本周徵才釋千人職缺 日式牛丼連鎖餐廳徵45人

高雄市本周將舉辦6場徵才，共有38家廠商，釋出千名以上職缺，包括國巨公司徵170名操作工，日式連鎖餐廳徵45名人等。因應疫情，籲參加徵才民眾配合量體溫，有呼吸道症狀及慢性病者應戴口罩。 相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。.

勞工局訓練就業中心表示，2月25日（周二）下午2點到3點30分在山東青島里聯合活動中心（高雄市小港區中光街23號，07-8220790），由安心食品徵營運儲備幹部10人、兼職服務人員30人，漢程汽車客運徵市區公車駕駛長15人，東京都保全高雄分公司徵安管人員10人，驛統科技徵作業員10人、仁楷企業徵駐廠人員2人、怪手鏟車學徒2人、維修人員1人，良安行徵鐵工人員5人、清潔人員5人、作業人員5人，街頭咖啡國際公司徵門市人員5人。

同天下午2點30分到4點在前金區義守大學推廣教育中心7B教室（高雄市前金區五福三路21號7樓，07-5509848），由東州互聯網實業徵電話客服專員5人，捷利國際餐飲徵餐飲服務生5人，來來超商徵計時職員5人、儲備幹部5人、門市人員5人，馬玉山食品徵操作工9人，雙喜老人長照中心徵照服員5人，佳馨居家長照機構徵照服員5人。

25日（周二）下午2點30分到4點在右昌元帥廟（高雄市楠梓區右昌一巷1號，07-3609521），由迅束企業徵清潔人員6人、清潔儲備幹部3人，信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，國巨公司徵操作工170人、永信保全徵保全人員5人、臨海居家長照機構徵照服員5人，宏華營造徵營建構造工作人員155人、基層技術工28人，強茂公司徵作業員20人，燁聯鋼鐵徵機械維修員2人、天車手5人、技術員5人、工程師7人，良信清潔公司徵居家清潔員5人。

26日（周三）上午10點30分到下午4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）邀日本牛丼連鎖餐廳「台灣善商すき家 SUKIYA」到站專案徵才，提供45名儲備幹部、區域限定社員及內外場人員職缺，月薪2萬6300起。

同天下午2點到3點30分在福山里活動中心（高雄市左營區榮總路201號，07-5509848），由日月光半導體徵操作工240人，陸潔公司徵清潔人員14人、詠翰工程徵水電學徒3人、水電技師3人、水電半技工3人、晶城環保徵家事服務員2人、儲備幹部2人、清潔員2人、旺詮公司徵操作工43人。

27日（周四）下午2點30分到4點在寶業里滯洪池（高雄市三民區澄清路、鳳山區建國三路、褒揚東街之間，07-3837191），三商家購徵儲備幹部10人、儲備店長5人，統聯汽車客運徵國道駕駛20人、市區公車駕駛10人。