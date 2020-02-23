快訊

南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

鑽石公主號19人二採結果 今下午2時公布

高市本周徵才釋千人職缺 日式牛丼連鎖餐廳徵45人

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市勞工局訓練就業中心本周舉辦6場徵才，釋出千名以上職缺。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局訓練就業中心本周舉辦6場徵才，釋出千名以上職缺。圖／高雄市勞工局提供

高雄市本周將舉辦6場徵才，共有38家廠商，釋出千名以上職缺，包括國巨公司徵170名操作工，日式連鎖餐廳徵45名人等。因應疫情，籲參加徵才民眾配合量體溫，有呼吸道症狀及慢性病者應戴口罩。 相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408。.

勞工局訓練就業中心表示，2月25日（周二）下午2點到3點30分在山東青島里聯合活動中心（高雄市小港區中光街23號，07-8220790），由安心食品徵營運儲備幹部10人、兼職服務人員30人，漢程汽車客運徵市區公車駕駛長15人，東京都保全高雄分公司徵安管人員10人，驛統科技徵作業員10人、仁楷企業徵駐廠人員2人、怪手鏟車學徒2人、維修人員1人，良安行徵鐵工人員5人、清潔人員5人、作業人員5人，街頭咖啡國際公司徵門市人員5人。

同天下午2點30分到4點在前金區義守大學推廣教育中心7B教室（高雄市前金區五福三路21號7樓，07-5509848），由東州互聯網實業徵電話客服專員5人，捷利國際餐飲徵餐飲服務生5人，來來超商徵計時職員5人、儲備幹部5人、門市人員5人，馬玉山食品徵操作工9人，雙喜老人長照中心徵照服員5人，佳馨居家長照機構徵照服員5人。

25日（周二）下午2點30分到4點在右昌元帥廟（高雄市楠梓區右昌一巷1號，07-3609521），由迅束企業徵清潔人員6人、清潔儲備幹部3人，信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，國巨公司徵操作工170人、永信保全徵保全人員5人、臨海居家長照機構徵照服員5人，宏華營造徵營建構造工作人員155人、基層技術工28人，強茂公司徵作業員20人，燁聯鋼鐵徵機械維修員2人、天車手5人、技術員5人、工程師7人，良信清潔公司徵居家清潔員5人。

26日（周三）上午10點30分到下午4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）邀日本牛丼連鎖餐廳「台灣善商すき家 SUKIYA」到站專案徵才，提供45名儲備幹部、區域限定社員及內外場人員職缺，月薪2萬6300起。

同天下午2點到3點30分在福山里活動中心（高雄市左營區榮總路201號，07-5509848），由日月光半導體徵操作工240人，陸潔公司徵清潔人員14人、詠翰工程徵水電學徒3人、水電技師3人、水電半技工3人、晶城環保徵家事服務員2人、儲備幹部2人、清潔員2人、旺詮公司徵操作工43人。

27日（周四）下午2點30分到4點在寶業里滯洪池（高雄市三民區澄清路、鳳山區建國三路、褒揚東街之間，07-3837191），三商家購徵儲備幹部10人、儲備店長5人，統聯汽車客運徵國道駕駛20人、市區公車駕駛10人。

延伸閱讀

防治拷潭淹水 高市辦改善工程

國巨26日股臨會 陳泰銘將談展望

罷韓總部違法？罷韓團體：球員兼裁判 選委會：交監察小組認定

韓國瑜：高市379校消毒 今天完成

相關新聞

防治拷潭淹水 高市辦改善工程

高雄市大寮區拷潭排水集水區大部分護岸老舊且通水斷面不足，造成周邊低窪地區淹水嚴重，市府水利局辦理「拷潭排水中上游左岸改善...

不敵疫情 高市老字號餐廳吹熄燈號

高雄市著名老字號江浙菜館祥鈺樓，不敵新冠肺炎疫情，生意一落千丈，80多歲的老闆朱金鴻決定在2月底停業 ，員工發資遣費離職。面對新冠肺炎疫情對各行各業的影響，高雄市長韓國瑜指示市府經發局注意中央紓困案內容，要積極協助高雄市各行業度過此困境。

潮州站慶百歲 紀念套票秒殺

屏縣潮州鎮公所與台鐵昨為潮州車站歡度百歲生日，台鐵限量發行的紀念套票一早就被搶購一空，還安排參觀台鐵員工專屬的神秘「陽光小站」專車，邀「屏東女兒」的台鐵首位女司機邱千芳搭配「屏東媳婦」女列車長池佳真，服務屏東鄉親，鎮公所並出版紀念版一卡通，向承載潮州風華、邁向現代化城鎮的車站致敬。

川崎美心專車 進偏鄉護「童心」

川崎症病童若未接受完整及正確治療，成長階段往往容易發生猝死意外，國際獅子會300-E2區與高雄長庚醫院川崎症中心合作，籌資捐贈一部醫療行動專車，主動前進偏鄉為學童做心臟超音波及心電圖檢查，「揪」出可能罹患川崎症卻未被診斷出的孩子及時治療，阻止憾事發生。

高市C-Bike 騎乘量回升2成

高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降2成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高雄捷運公司分析，可能是因疫情影響，騎腳踏車不是密閉空間中行進，民眾比較放心使用。

疫情中的正能量 「雄大組」贈參考書給北高雄家扶學生

從高雄中學畢業30多年的雄中75級同學會「雄大組」今天贈送北高雄家扶中心學生自選的參考書。住林園區、今年就讀高一的「小亞...

不再是無電的黑暗部落 屏縣府為舊筏灣部落引進綠電

屏東縣政府為保障偏鄉部落用電權益並兼顧文化生態永續，與去年獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎的舊筏灣部落合作，在13座石板屋...

台鐵潮州站歡度百歲生日 美女司機、列車長來祝壽

屏東潮州鎮公所與台鐵今天以「潮集陽光、百歲驛站」活動為潮州車站歡度百歲生日，台鐵推出限量發行的紀念套票一早就被搶購一空外...

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增...

校長忙著到處買酒精 為了讓學生安心就學

25日就要開學，各校除了做好各項防疫準備，也規畫好開學日量體溫的動線並演練，即使假日，有校長還是忙著到處買酒精，希望多一...

疫情重創金門台開業績掉 連招牌擲筊活動都冷冷清清

再過兩天就是農曆2月初2日的土地公壽誕， 金門風獅爺福德祠今天提前舉行壽誕祈福儀式，與一連二天的「擲筊求好禮」活動，但今...

疫期高市圖提供配套服務 線上驗證+24小時還書箱+捷圖

高雄市立圖書館考量讀者因擔心疫情，避免進入密閉公共場所，研擬整備服務能量提供更多元化的服務，以補足防疫期間可能受到的限制...

熱門新聞

武聖夜市傳4月熄燈？網泣：「大大武花大武花」缺角了

影／熊貓外送員「車聚」「棄單」 原來是「有喜事」

雲林新婚喜宴藝人突然現身 全場驚呼添喜氣

媽祖繞境增加疫情擴散風險？ 網憂：「共餐共食」恐成萬家宴

竹東鎮長補選 張順朋代夫出征當選

白沙屯媽進香324出發 5000個媽祖加持安撫奶嘴贈信眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。