快訊

南韓疫情升溫 外交部調整南韓旅遊警示為黃燈

鑽石公主號19人二採結果 今下午2時公布

高雄內門陣頭拜觀音 幼童「打宋江」有模有樣

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
小烏山宋江獅陣來自內門區中埔里，幾乎家家戶戶都有陣頭成員，小朋友也不例外。記者徐白櫻／攝影
小烏山宋江獅陣來自內門區中埔里，幾乎家家戶戶都有陣頭成員，小朋友也不例外。記者徐白櫻／攝影

高雄內門宋江陣活動今年推動滿20年，昨天活動開鑼後，參與遶境的陣頭依序到內門紫竹寺「拜觀音」，宋江陣、七里響、牛犁陣與桃花過渡等文武藝陣輪番登場展演。偏鄉人口日益減少，不少陣頭出現超幼齒成員，兒童版的雙人對打與招式展演博得觀眾熱烈掌聲。

自清代中葉起，內門觀音佛祖即有農曆2月19日生辰遶境祈福傳統，「羅漢門迎佛祖」已被文化部列入國家重要民俗慶典。今年宋江陣活動由內門紫竹寺主辦，活動從2月26日舉辦至3月8日結束，遶境行程安排在2月29日、3月1日、3月7日、3月8日4天，便利上班族參加遶境。

今天是活動第二天，虎頭山七里響、中埔埤仔墘宋江獅陣、竹戈寮跳鼓陣、小烏山宋江獅陣、烏山頭七里響陣與烏山坑牛犁陣等陣頭到廟埕拜觀音，今年共有24個文武陣頭參加遶境。

內門全區人口1萬餘人，宋江陣成員至少36人，有些甚至多達百餘人，偏鄉人口凋零，文化傳承不易。展演陣頭中，小烏山宋江獅陣年紀涵蓋老中青幼，未成年青少年占3分之1，其中6位更是國小以下學童，年紀最小的成員是張閏圍（幼稚園大班），哥哥張振杰（小二）也是陣頭成員，展演時間長達90分鐘，對小孩體力是很大考驗。

張媽媽說，小孩練陣頭之後，天天都很好入眠，雖然累也不放棄，這是文化傳承，小孩應該從小學習。

小烏山宋江獅館長薛景川指出，全里約百餘人口，陣頭需要 30人上陣，小孩會跟隨父母上場學習跳陣頭，開館後一週至少練習兩次，大家都習慣了。

竹戈寮跳鼓陣成員今天到內門紫竹寺廟埕拜觀音，這是參與神明遶境前的必備儀式。記者徐白櫻／攝影
竹戈寮跳鼓陣成員今天到內門紫竹寺廟埕拜觀音，這是參與神明遶境前的必備儀式。記者徐白櫻／攝影
小烏山宋江獅陣來自內門區中埔里，幾乎家家戶戶都有陣頭成員，小朋友也不例外。記者徐白櫻／攝影
小烏山宋江獅陣來自內門區中埔里，幾乎家家戶戶都有陣頭成員，小朋友也不例外。記者徐白櫻／攝影
小烏山宋江獅陣是結合宋江陣與獅陣兩特色的陣頭。記者徐白櫻／攝影
小烏山宋江獅陣是結合宋江陣與獅陣兩特色的陣頭。記者徐白櫻／攝影

宋江陣

延伸閱讀

媽祖遶境將登場 內政部：發函宗教團體加强公衛宣導

影／竹市參拜遶境 柯文哲：希望全台都能平安度過疫期

台灣燈會無人機48台墜落初估損失300萬 電訊監測車可緝兇

桃園 龜山、觀音動能強

相關新聞

防治拷潭淹水 高市辦改善工程

高雄市大寮區拷潭排水集水區大部分護岸老舊且通水斷面不足，造成周邊低窪地區淹水嚴重，市府水利局辦理「拷潭排水中上游左岸改善...

不敵疫情 高市老字號餐廳吹熄燈號

高雄市著名老字號江浙菜館祥鈺樓，不敵新冠肺炎疫情，生意一落千丈，80多歲的老闆朱金鴻決定在2月底停業 ，員工發資遣費離職。面對新冠肺炎疫情對各行各業的影響，高雄市長韓國瑜指示市府經發局注意中央紓困案內容，要積極協助高雄市各行業度過此困境。

潮州站慶百歲 紀念套票秒殺

屏縣潮州鎮公所與台鐵昨為潮州車站歡度百歲生日，台鐵限量發行的紀念套票一早就被搶購一空，還安排參觀台鐵員工專屬的神秘「陽光小站」專車，邀「屏東女兒」的台鐵首位女司機邱千芳搭配「屏東媳婦」女列車長池佳真，服務屏東鄉親，鎮公所並出版紀念版一卡通，向承載潮州風華、邁向現代化城鎮的車站致敬。

川崎美心專車 進偏鄉護「童心」

川崎症病童若未接受完整及正確治療，成長階段往往容易發生猝死意外，國際獅子會300-E2區與高雄長庚醫院川崎症中心合作，籌資捐贈一部醫療行動專車，主動前進偏鄉為學童做心臟超音波及心電圖檢查，「揪」出可能罹患川崎症卻未被診斷出的孩子及時治療，阻止憾事發生。

高市C-Bike 騎乘量回升2成

高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降2成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高雄捷運公司分析，可能是因疫情影響，騎腳踏車不是密閉空間中行進，民眾比較放心使用。

疫情中的正能量 「雄大組」贈參考書給北高雄家扶學生

從高雄中學畢業30多年的雄中75級同學會「雄大組」今天贈送北高雄家扶中心學生自選的參考書。住林園區、今年就讀高一的「小亞...

不再是無電的黑暗部落 屏縣府為舊筏灣部落引進綠電

屏東縣政府為保障偏鄉部落用電權益並兼顧文化生態永續，與去年獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎的舊筏灣部落合作，在13座石板屋...

台鐵潮州站歡度百歲生日 美女司機、列車長來祝壽

屏東潮州鎮公所與台鐵今天以「潮集陽光、百歲驛站」活動為潮州車站歡度百歲生日，台鐵推出限量發行的紀念套票一早就被搶購一空外...

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增...

校長忙著到處買酒精 為了讓學生安心就學

25日就要開學，各校除了做好各項防疫準備，也規畫好開學日量體溫的動線並演練，即使假日，有校長還是忙著到處買酒精，希望多一...

疫情重創金門台開業績掉 連招牌擲筊活動都冷冷清清

再過兩天就是農曆2月初2日的土地公壽誕， 金門風獅爺福德祠今天提前舉行壽誕祈福儀式，與一連二天的「擲筊求好禮」活動，但今...

疫期高市圖提供配套服務 線上驗證+24小時還書箱+捷圖

高雄市立圖書館考量讀者因擔心疫情，避免進入密閉公共場所，研擬整備服務能量提供更多元化的服務，以補足防疫期間可能受到的限制...

熱門新聞

武聖夜市傳4月熄燈？網泣：「大大武花大武花」缺角了

影／熊貓外送員「車聚」「棄單」 原來是「有喜事」

雲林新婚喜宴藝人突然現身 全場驚呼添喜氣

媽祖繞境增加疫情擴散風險？ 網憂：「共餐共食」恐成萬家宴

竹東鎮長補選 張順朋代夫出征當選

白沙屯媽進香324出發 5000個媽祖加持安撫奶嘴贈信眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。