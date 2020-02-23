高雄內門陣頭拜觀音 幼童「打宋江」有模有樣

高雄內門宋江陣活動今年推動滿20年，昨天活動開鑼後，參與遶境的陣頭依序到內門紫竹寺「拜觀音」，宋江陣、七里響、牛犁陣與桃花過渡等文武藝陣輪番登場展演。偏鄉人口日益減少，不少陣頭出現超幼齒成員，兒童版的雙人對打與招式展演博得觀眾熱烈掌聲。

自清代中葉起，內門觀音佛祖即有農曆2月19日生辰遶境祈福傳統，「羅漢門迎佛祖」已被文化部列入國家重要民俗慶典。今年宋江陣活動由內門紫竹寺主辦，活動從2月26日舉辦至3月8日結束，遶境行程安排在2月29日、3月1日、3月7日、3月8日4天，便利上班族參加遶境。

今天是活動第二天，虎頭山七里響、中埔埤仔墘宋江獅陣、竹戈寮跳鼓陣、小烏山宋江獅陣、烏山頭七里響陣與烏山坑牛犁陣等陣頭到廟埕拜觀音，今年共有24個文武陣頭參加遶境。

內門全區人口1萬餘人，宋江陣成員至少36人，有些甚至多達百餘人，偏鄉人口凋零，文化傳承不易。展演陣頭中，小烏山宋江獅陣年紀涵蓋老中青幼，未成年青少年占3分之1，其中6位更是國小以下學童，年紀最小的成員是張閏圍（幼稚園大班），哥哥張振杰（小二）也是陣頭成員，展演時間長達90分鐘，對小孩體力是很大考驗。

張媽媽說，小孩練陣頭之後，天天都很好入眠，雖然累也不放棄，這是文化傳承，小孩應該從小學習。