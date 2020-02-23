防治拷潭淹水 高市辦改善工程

高雄市大寮區拷潭排水集水區大部分護岸老舊且通水斷面不足，造成周邊低窪地區淹水嚴重，市府水利局辦理「拷潭排水中上游左岸改善工程」目前招標中，總工程經費1624萬元，預計完工後可改善周邊住家及88橋下周邊常年淹水問題。

水利局表示，目前水利局已完成該排水下游拷潭排水截流分洪道、拷潭排水渠道拓寬等工程，惟該排水中上游渠段河道狹窄阻礙水流，致洪水溢流，造成鳳林二路台88下方188線、內坑路及歡喜鎮大樓經常淹水，交通中斷。

水利局日前展開應急工程改善護岸170公尺，另接續工程已取得經費改善護岸160公尺，總計畫改善長約330公尺並將渠道拓寬成14公尺及拆除一座橋梁，增加排水通洪斷面，使降雨期間排水順暢。

水利局表示，因拷潭地區地勢低窪內水不易排出遇雨則淹，為改善該地區淹水情形，水利局正爭取前瞻計畫第五批辦理拷潭排水整治工程，為避免期間再產生嚴重淹水情形，日前已先行進行相關改善工程。

水利局說，改善工程預計7月底前完工，完工後渠道通洪斷面由現況8公尺拓寬為14公尺，可確保增加通洪斷面及降低渠道水位，防止人民生命財產受損。