快訊

日本厚勞省道歉了！鑽石公主號23名下船乘客未經新冠病毒檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情中的正能量 「雄大組」贈參考書給北高雄家扶學生

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
畢業30多年的「高雄中學75級同學會」今天贈北高雄家扶中心學生選的參考書給學生，讓家扶學生有更寬、更廣的學習機會。圖／北高雄家扶中心提供
畢業30多年的「高雄中學75級同學會」今天贈北高雄家扶中心學生選的參考書給學生，讓家扶學生有更寬、更廣的學習機會。圖／北高雄家扶中心提供

從高雄中學畢業30多年的雄中75級同學會「雄大組」今天贈送北高雄家扶中心學生自選的參考書。住林園區、今年就讀高一的「小亞」（化名）接過參考書後表示，因為擔心補習會增加家裡的負擔，就自己買參考書來讀，又因費用的關係，通常只會買自己「非常有問題」的英文和數學，這次能獲贈許多以前想加強卻較無能力購買的科目，非常開心，會努力加深、拓廣自己的學習。

「雄大組」由畢業30多年的雄中校友組成，兩年前首次推出「擁抱知識˙擁抱希望」贈書給家扶學生活動；每次贈書，他們都讓家扶學生們上網選擇自己需要的參考書，再依學生所需的書單跟書商訂書，再將這些參考送給家扶學生。今天，自稱「雄大叔叔」的15位代表到北高雄家扶中心大寮服務處贈書，大寮、林園、鳳山地區36位學生代表接下參考書。

「雄大組」總召、屏東科技大學教授李佳言說，他們不僅僅要給孩子釣竿，還要教他釣魚的方式，因此提供孩子升學參考書來加強學生升學的競爭力；能略盡棉薄之力完成高雄家扶孩子對於升學參考書的渴望心願，是雄中75級同學的榮幸。

策畫、執行贈書的「雄大組」成員張簡永祥表示，對於積極升學的孩子而言，參考書就如同吃飯一樣是必需品，但對經濟弱勢家庭而言，參考書錢可能被省下來。所以，「雄大組」以「你開書單來，我們買給你」的贈書計畫，全力支援孩子所需的參考書。

北高雄家扶中心主委陳明和感動又感謝「雄大組」贈書給就讀國高中的家扶學生，並勉勵在場的家扶學生要認真學習，精進自己的能力，將來踏入社會闖出自己的一片天後，要盡自己的力量來回饋社會。

北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，北高雄家扶中心30多年來致力關懷服務弱勢家庭，連結各界資源陪伴孩子學習成長，很高興這次雄中75級同學會的溫馨扶持和鼓勵，期盼有更多各界愛心資源，一起加入關懷助學的扶幼行列。

家扶中心 升學 弱勢家庭

延伸閱讀

實現你要的書 成大校友會客製助北台南家扶兒圓夢

疫情衝擊捐款南台中家扶義賣 獎助學金尚缺120萬

新冠肺炎衝擊社福募款 虎尾家扶感謝各界送愛助學

屏東家扶募款387萬 幫助500位學子

相關新聞

台鐵潮州站歡度百歲生日 美女司機、列車長來祝壽

屏東潮州鎮公所與台鐵今天以「潮集陽光、百歲驛站」活動為潮州車站歡度百歲生日，台鐵推出限量發行的紀念套票一早就被搶購一空外...

校長忙著到處買酒精 為了讓學生安心就學

25日就要開學，各校除了做好各項防疫準備，也規畫好開學日量體溫的動線並演練，即使假日，有校長還是忙著到處買酒精，希望多一...

疫情中的正能量 「雄大組」贈參考書給北高雄家扶學生

從高雄中學畢業30多年的雄中75級同學會「雄大組」今天贈送北高雄家扶中心學生自選的參考書。住林園區、今年就讀高一的「小亞...

不再是無電的黑暗部落 屏縣府為舊筏灣部落引進綠電

屏東縣政府為保障偏鄉部落用電權益並兼顧文化生態永續，與去年獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎的舊筏灣部落合作，在13座石板屋...

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增...

疫情重創金門台開業績掉 連招牌擲筊活動都冷冷清清

再過兩天就是農曆2月初2日的土地公壽誕， 金門風獅爺福德祠今天提前舉行壽誕祈福儀式，與一連二天的「擲筊求好禮」活動，但今...

疫期高市圖提供配套服務 線上驗證+24小時還書箱+捷圖

高雄市立圖書館考量讀者因擔心疫情，避免進入密閉公共場所，研擬整備服務能量提供更多元化的服務，以補足防疫期間可能受到的限制...

入境金門量測體溫上路首日 楊鎮浯：阻絕疫情於境外

金門尚義機場今天開始實施紅外線監測儀體溫監測，只要入境金門的旅客都要接受體溫監測，金門縣長楊鎮浯今天率相關單位視察首日實...

新冠肺炎疫情延燒 澎湖縣府即日起禁止同仁請假出國

新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中表示，目前正值防疫非常時期，縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲，全力...

影／內門宋江陣慶20年 24藝陣即起在佛祖前展功夫

2020「高雄陣夯」內門宋江陣嘉年華會今早揭幕，今年適逢活動創辦20年，意義更顯非凡，擔任藝陣總指揮的高雄市長韓國瑜披上...

屏東綵燈節動物花燈大遷徙 屏東公園入夜變身動物園

2020屏東綵燈節自1月6日點燈後一路展演至2月9日止，萬年溪畔彷如浪漫迷人的夜間動物園，民眾回響熱烈，為讓動物燈組延續...

新冠肺炎疫情令人憂 高雄市C-bike近期騎乘量回升2成

高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降兩成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高...

熱門新聞

媽祖繞境增加疫情擴散風險？ 網憂：「共餐共食」恐成萬家宴

雲林新婚喜宴藝人突然現身 全場驚呼添喜氣

影／熊貓外送員「車聚」「棄單」 原來是「有喜事」

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

基金公路變身 雙向即將變成各兩線道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。