疫情中的正能量 「雄大組」贈參考書給北高雄家扶學生

從高雄中學畢業30多年的雄中75級同學會「雄大組」今天贈送北高雄家扶中心學生自選的參考書。住林園區、今年就讀高一的「小亞」（化名）接過參考書後表示，因為擔心補習會增加家裡的負擔，就自己買參考書來讀，又因費用的關係，通常只會買自己「非常有問題」的英文和數學，這次能獲贈許多以前想加強卻較無能力購買的科目，非常開心，會努力加深、拓廣自己的學習。

「雄大組」由畢業30多年的雄中校友組成，兩年前首次推出「擁抱知識˙擁抱希望」贈書給家扶學生活動；每次贈書，他們都讓家扶學生們上網選擇自己需要的參考書，再依學生所需的書單跟書商訂書，再將這些參考送給家扶學生。今天，自稱「雄大叔叔」的15位代表到北高雄家扶中心大寮服務處贈書，大寮、林園、鳳山地區36位學生代表接下參考書。

「雄大組」總召、屏東科技大學教授李佳言說，他們不僅僅要給孩子釣竿，還要教他釣魚的方式，因此提供孩子升學參考書來加強學生升學的競爭力；能略盡棉薄之力完成高雄家扶孩子對於升學參考書的渴望心願，是雄中75級同學的榮幸。

策畫、執行贈書的「雄大組」成員張簡永祥表示，對於積極升學的孩子而言，參考書就如同吃飯一樣是必需品，但對經濟弱勢家庭而言，參考書錢可能被省下來。所以，「雄大組」以「你開書單來，我們買給你」的贈書計畫，全力支援孩子所需的參考書。

北高雄家扶中心主委陳明和感動又感謝「雄大組」贈書給就讀國高中的家扶學生，並勉勵在場的家扶學生要認真學習，精進自己的能力，將來踏入社會闖出自己的一片天後，要盡自己的力量來回饋社會。

北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，北高雄家扶中心30多年來致力關懷服務弱勢家庭，連結各界資源陪伴孩子學習成長，很高興這次雄中75級同學會的溫馨扶持和鼓勵，期盼有更多各界愛心資源，一起加入關懷助學的扶幼行列。