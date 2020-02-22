快訊

北市銀樓傳搶劫案！盜走10萬金手鍊 1共犯逃逸

華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

屏東南世村長補選 量體溫戴口罩才能投票

中央社 / 屏東縣22日電

屏東縣獅子鄉南世村今天辦理村長補選，因2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，縣選委會在投票所外開設簡易檢疫站，村民要量體溫、戴口罩、雙手消毒後才能投票，但投票率高達83.28%。

這場補選候選人分別是現任代理村長楊登福及柳春義，投票結果，楊登福以160票當選，柳春義獲118票。

南世村長楊啟明因涉嫌買票遭法院判決當選無效確定，縣選委會今天辦理補選，由於武漢肺炎疫情延燒，縣選委會在選舉公報上破天荒印上「中國大陸新冠病毒肺炎注意事項」。

此外，選務人員全部配戴口罩，事前並進行投開票所消毒，在投開票所外設簡易檢疫站，由衛生所人員為選民一個個量體溫，握在手裡的證件和印章得先放著，由工作人員噴酒精，雙手也要消毒。

獅子鄉長周英傑到場關心，他說，因為疫情持續，事前就已和選委會討論該如何因應，感謝中央選委會和衛福部幫忙，除提供酒精、額溫槍，甚至還有防護衣及備用口罩，讓工作人員和投票鄉民都能放心投票。

有村民說，以往投票得脫口罩供身分查驗才領選票，這次竟然要戴口罩才能進投開票所，是很奇特的經驗。（編輯：陳俊碩）1090220

投票率 口罩 選委會

延伸閱讀

苗栗頭份市田寮里長補選羅士浩當選 投票率3成7

竹東鎮長補選 張順朋代夫出征當選

江啟臣質疑主席補選投票所一國多制 郝龍斌：不宜再改

國民黨魁補選 江啟臣抗議投票所設置沒有標準

相關新聞

台鐵潮州站歡度百歲生日 美女司機、列車長來祝壽

屏東潮州鎮公所與台鐵今天以「潮集陽光、百歲驛站」活動為潮州車站歡度百歲生日，台鐵推出限量發行的紀念套票一早就被搶購一空外...

校長忙著到處買酒精 為了讓學生安心就學

25日就要開學，各校除了做好各項防疫準備，也規畫好開學日量體溫的動線並演練，即使假日，有校長還是忙著到處買酒精，希望多一...

不再是無電的黑暗部落 屏縣府為舊筏灣部落引進綠電

屏東縣政府為保障偏鄉部落用電權益並兼顧文化生態永續，與去年獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎的舊筏灣部落合作，在13座石板屋...

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增...

疫情重創金門台開業績掉 連招牌擲筊活動都冷冷清清

再過兩天就是農曆2月初2日的土地公壽誕， 金門風獅爺福德祠今天提前舉行壽誕祈福儀式，與一連二天的「擲筊求好禮」活動，但今...

疫期高市圖提供配套服務 線上驗證+24小時還書箱+捷圖

高雄市立圖書館考量讀者因擔心疫情，避免進入密閉公共場所，研擬整備服務能量提供更多元化的服務，以補足防疫期間可能受到的限制...

入境金門量測體溫上路首日 楊鎮浯：阻絕疫情於境外

金門尚義機場今天開始實施紅外線監測儀體溫監測，只要入境金門的旅客都要接受體溫監測，金門縣長楊鎮浯今天率相關單位視察首日實...

新冠肺炎疫情延燒 澎湖縣府即日起禁止同仁請假出國

新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中表示，目前正值防疫非常時期，縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲，全力...

影／內門宋江陣慶20年 24藝陣即起在佛祖前展功夫

2020「高雄陣夯」內門宋江陣嘉年華會今早揭幕，今年適逢活動創辦20年，意義更顯非凡，擔任藝陣總指揮的高雄市長韓國瑜披上...

屏東綵燈節動物花燈大遷徙 屏東公園入夜變身動物園

2020屏東綵燈節自1月6日點燈後一路展演至2月9日止，萬年溪畔彷如浪漫迷人的夜間動物園，民眾回響熱烈，為讓動物燈組延續...

新冠肺炎疫情令人憂 高雄市C-bike近期騎乘量回升2成

高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降兩成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高...

全台首部川崎美心醫療專車 呵護偏鄉學童的「心」

川崎症病童若未接受完整及正確治療，成長階段往往容易發生猝死意外，國際獅子會300-E2區為此與高雄長庚醫院川崎症中心合作...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

基金公路變身 雙向即將變成各兩線道

影／熊貓外送員「車聚」「棄單」 原來是「有喜事」

雲林新婚喜宴藝人突然現身 全場驚呼添喜氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。