快訊

韓國男子身亡被驗出新冠病毒 可能是第三起死亡個案

閨密心疼劉真想探病 想起這件事立刻打消念頭

不再是無電的黑暗部落 屏縣府為舊筏灣部落引進綠電

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣政府為瑪家鄉舊筏灣部落爭取在13座石板屋上設置移動式太陽能發電設備，今天歡喜啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為瑪家鄉舊筏灣部落爭取在13座石板屋上設置移動式太陽能發電設備，今天歡喜啟用。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府為保障偏鄉部落用電權益並兼顧文化生態永續，與去年獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎的舊筏灣部落合作，在13座石板屋設置移動式太陽能發電設備，在不破壞石板屋結構、不改變部落生態環境的方式下，點亮「黑暗部落」，今天舉行啟用儀式，部落人好開心

屏東縣瑪家鄉海拔810公尺的舊筏灣部落，曾是境內大型的排灣族部落，也是台灣罕有的完整石板屋群，因地域偏遠，交通、教育、醫療不便等因素，於1974年全數遷至今瑪家鄉排灣村，但仍有不少族人心繫原鄉，時常返家打理故居、種植農作，2009年莫拉克風災肆虐南台灣，部落全境電力、訊號中斷，淪為「黑暗部落」。

近年來族人深感舊部落與文化資產間的重要連結，紛紛返回原鄉重建或修復石板屋，沿山錯落保存完善共13座，並以「無電部落」為號召，發展生態旅遊及部落文化體驗，帶領遊客遠離城市喧囂回到最原始的部落生活，在沒有外物干擾下體驗排灣部落文化，但基礎民生用電仍有必需性。

縣府為回應當地族人維持基本用電和緊急用電的需求，向環保署爭取補助，以半年時間籌備、施工，在舊筏灣部落的13戶石板屋，每戶設置1kW太陽能板，並於石板屋中設置太陽能儲能設施，包含1kWh儲能電池、IHD螢幕和.4kW/3kVA混合式儲能轉換器等設備，每年每戶約可發1157度電，每年減少約617公斤的二氧化碳排放，不但部落居民日常用電更有彈性，也將部落用電的環境衝擊降到最低。

縣長潘孟安表示，屏東縣是綠能大縣，當部落族人試圖在用電需求和部落傳統中尋找平衡時，縣府將綠能設施導入部落中，相比傳統電力必須費力將電送至山上，綠能發電反而更能因地制宜為居民供電，當舊傳統遇上新能源未必彼此排斥，反而能為部落能源轉型提供新思維。

屏東縣政府為瑪家鄉舊筏灣部落爭取在13座石板屋上設置移動式太陽能發電設備，今天歡喜啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府為瑪家鄉舊筏灣部落爭取在13座石板屋上設置移動式太陽能發電設備，今天歡喜啟用。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 修復 潘孟安

延伸閱讀

黃金交叉！台電去年燃氣發電占比超過燃煤

選舉史上頭一回 屏東村長補選戴口罩投票

台酒標租土地 引進綠電廠商

衝刺太陽光電 花蓮酒廠土地3月4日開標

相關新聞

台鐵潮州站歡度百歲生日 美女司機、列車長來祝壽

屏東潮州鎮公所與台鐵今天以「潮集陽光、百歲驛站」活動為潮州車站歡度百歲生日，台鐵推出限量發行的紀念套票一早就被搶購一空外...

校長忙著到處買酒精 為了讓學生安心就學

25日就要開學，各校除了做好各項防疫準備，也規畫好開學日量體溫的動線並演練，即使假日，有校長還是忙著到處買酒精，希望多一...

不再是無電的黑暗部落 屏縣府為舊筏灣部落引進綠電

屏東縣政府為保障偏鄉部落用電權益並兼顧文化生態永續，與去年獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎的舊筏灣部落合作，在13座石板屋...

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增...

疫情重創金門台開業績掉 連招牌擲筊活動都冷冷清清

再過兩天就是農曆2月初2日的土地公壽誕， 金門風獅爺福德祠今天提前舉行壽誕祈福儀式，與一連二天的「擲筊求好禮」活動，但今...

疫期高市圖提供配套服務 線上驗證+24小時還書箱+捷圖

高雄市立圖書館考量讀者因擔心疫情，避免進入密閉公共場所，研擬整備服務能量提供更多元化的服務，以補足防疫期間可能受到的限制...

入境金門量測體溫上路首日 楊鎮浯：阻絕疫情於境外

金門尚義機場今天開始實施紅外線監測儀體溫監測，只要入境金門的旅客都要接受體溫監測，金門縣長楊鎮浯今天率相關單位視察首日實...

新冠肺炎疫情延燒 澎湖縣府即日起禁止同仁請假出國

新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中表示，目前正值防疫非常時期，縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲，全力...

影／內門宋江陣慶20年 24藝陣即起在佛祖前展功夫

2020「高雄陣夯」內門宋江陣嘉年華會今早揭幕，今年適逢活動創辦20年，意義更顯非凡，擔任藝陣總指揮的高雄市長韓國瑜披上...

屏東綵燈節動物花燈大遷徙 屏東公園入夜變身動物園

2020屏東綵燈節自1月6日點燈後一路展演至2月9日止，萬年溪畔彷如浪漫迷人的夜間動物園，民眾回響熱烈，為讓動物燈組延續...

新冠肺炎疫情令人憂 高雄市C-bike近期騎乘量回升2成

高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降兩成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高...

全台首部川崎美心醫療專車 呵護偏鄉學童的「心」

川崎症病童若未接受完整及正確治療，成長階段往往容易發生猝死意外，國際獅子會300-E2區為此與高雄長庚醫院川崎症中心合作...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

基金公路變身 雙向即將變成各兩線道

夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

花東縱谷新綠金 全台第一個印加果產銷班今在花蓮成立

黃狂蟻大軍襲墾丁陸蟹 螞蟻專家深入敵營援救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。