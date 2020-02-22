不再是無電的黑暗部落 屏縣府為舊筏灣部落引進綠電

屏東縣政府為保障偏鄉部落用電權益並兼顧文化生態永續，與去年獲亞太旅行協會文化與遺產類金獎的舊筏灣部落合作，在13座石板屋設置移動式太陽能發電設備，在不破壞石板屋結構、不改變部落生態環境的方式下，點亮「黑暗部落」，今天舉行啟用儀式，部落人好開心

屏東縣瑪家鄉海拔810公尺的舊筏灣部落，曾是境內大型的排灣族部落，也是台灣罕有的完整石板屋群，因地域偏遠，交通、教育、醫療不便等因素，於1974年全數遷至今瑪家鄉排灣村，但仍有不少族人心繫原鄉，時常返家打理故居、種植農作，2009年莫拉克風災肆虐南台灣，部落全境電力、訊號中斷，淪為「黑暗部落」。

近年來族人深感舊部落與文化資產間的重要連結，紛紛返回原鄉重建或修復石板屋，沿山錯落保存完善共13座，並以「無電部落」為號召，發展生態旅遊及部落文化體驗，帶領遊客遠離城市喧囂回到最原始的部落生活，在沒有外物干擾下體驗排灣部落文化，但基礎民生用電仍有必需性。

縣府為回應當地族人維持基本用電和緊急用電的需求，向環保署爭取補助，以半年時間籌備、施工，在舊筏灣部落的13戶石板屋，每戶設置1kW太陽能板，並於石板屋中設置太陽能儲能設施，包含1kWh儲能電池、IHD螢幕和.4kW/3kVA混合式儲能轉換器等設備，每年每戶約可發1157度電，每年減少約617公斤的二氧化碳排放，不但部落居民日常用電更有彈性，也將部落用電的環境衝擊降到最低。