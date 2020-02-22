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加強防疫 中鋼總部大樓餐桌裝透明隔板

中央社 / 高雄22日電

因應武漢肺炎疫情，中鋼集團總部大樓餐廳餐桌加裝透明壓克力隔板，加強防阻飛沫傳染，讓消費者安心；中鋼也鼓勵員工訂便當取代到餐廳用餐。

中鋼集團的員工約1萬人，主要區分為在小港區的工廠和前鎮區的集團總部大樓上班。兩處上班地點餐廳已分別加強防疫，其中工廠區因餐桌數較多，採取不面對面的單向用餐方式，而約只有100個餐桌數且開放外來客用餐的集團總部大樓餐廳，也於餐桌加裝透明壓克力隔板。

在集團總部大樓餐廳用過餐的消費者今天表示，因應武漢肺炎（2019新型冠狀病毒、COVID-19）疫情，這處餐廳的取餐和用餐處都有透明壓克力隔板，防阻飛沫傳染，讓消費者一人一個餐位的自有空間用餐更安心。

位於前鎮區成功二路的中鋼集團總部大樓，是一棟集合式辦公大樓，除了供中鋼集團相關單位辦公，部分樓層也開放供外界企業承租辦公。

疫情 肺炎

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