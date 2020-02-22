台鐵潮州站歡度百歲生日 美女司機、列車長來祝壽
屏東潮州鎮公所與台鐵今天以「潮集陽光、百歲驛站」活動為潮州車站歡度百歲生日，台鐵推出限量發行的紀念套票一早就被搶購一空外，載著鎮民前往台鐵員工專屬的神秘「陽光小站」專車，特邀「屏東女兒」的台鐵首位女司機邱千芳搭配「屏東媳婦」女列車長池佳真，服務屏東鄉親，鎮公所並出版紀念版一卡通，向承載潮州風華、邁向現代化城鎮的車站致敬。
潮州車站長邱坤岳說，1920年2月22日設站啟用至今，歷經3次大改建，現代化造型的高架站體是配合屏潮鐵路高架化計畫新建，2013年6月啟用通車，屏東至潮州站間於2015年8月完成雙軌電氣化工程通車，在長達百年的演變過程中，潮州站已蛻變成潮州鎮的地標及台鐵西部幹線北上列車的主要始發站，2015年9月晉升為一等站；潮州鎮公所說， 潮州鎮人口去年首次超越內埔，成為屏東第2大行政區，車站扮演著推手角色。
台鐵為慶祝潮州站建站百周年，今天發售紀念套票1500套，每套售價200元，每人限購3套，套票含2張名片式車票，一張是潮州─歸來懷舊普通車車票，另張是潮州─屏東普悠瑪名片式車票，藉由今昔對比串起車站百年故事及回憶，上午開賣就大排長龍，1個半小時賣光；鐵道迷說，普悠瑪名片式車票是台鐵硬式車票首次以普悠瑪為車種印製，值得收藏。
潮州鎮公所今天上午安排專車、載著375名屏東鄉親，從潮州站以緩慢速度駛向1.9公里外的「陽光小站」，參觀平日不開放的車輛基地，鎮公所也分送搭北專車鄉親每人一張紀念版 「潮州─陽光小站」一卡通；台鐵員工說，該站於潮州車輛基地內，是員工的專屬車站，取名「陽光小站」，是希望員工到站後心情就能像陽光般，以提升工作效率；
該列專車另個亮點是邀請台鐵首位女司機邱千芳，搭配女列車長池佳真為屏東鄉親服務，邱千芳是屏東麟洛人，池佳真是屏東媳婦，2人貼心叮嚀乘客小心上下車，她們表示，對這趟服務鄉親、歡度車站百年慶的任務特別開心；2人外型亮眼、笑容親切，不少鄉親爭相合影留念。
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