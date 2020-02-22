快訊

好消息！鑽石公主號返國19名台人一檢「全陰性」二採23:30進行

才剛宣告淪陷...南韓又增87人感染新冠肺炎！累計433例確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
為讓防疫工作滴水不漏，連江縣今起在機場實施紅外線體溫監測。聯合報系資料照
為讓防疫工作滴水不漏，連江縣今起在機場實施紅外線體溫監測。聯合報系資料照

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增應表示，針對入境馬祖的遊客皆須接受體溫監測、酒精消毒，將防疫作業做到最完善。

劉增應表示，因應新冠肺炎，馬祖除了從2月10日起全面暫停雙向往來，今日起也實施紅外線監測儀體溫監測。

劉增應指出，離島除海上交通，空中交通也是台灣本島及其他國家入境途徑，為此，馬祖南竿及北竿機場啟動紅外線體溫量測，若遊客體溫有異常且確定發燒，即刻送醫檢測。台馬之星等交通船也會設置臨時檢疫站，檢測遊客體溫以及酒精消毒等防疫作業。

針對大三通或有陸港澳旅遊史的馬祖當地民眾，入境機場時，會透過「電子入境檢疫系統」了解旅遊史，並要求民眾自主進行居家檢疫14天，期間每天都會有專人電話關懷，警察也會不定時查詢。

另外，新北市民政局也表示，會依中央給予資料進行居家檢疫，同步接收民眾及里長即時通報，並安排民政人員確認。若遇非中央給予資訊而正在進行居家檢疫者，新北市會即刻造冊列管，並在當天回報中央，針對個案每日進行主動關懷、記錄個案身體健康狀況。

馬祖 新冠肺炎

延伸閱讀

入境金門量測體溫上路首日 楊鎮浯：阻絕疫情於境外

金門尚義機場 今起紅外線體溫監測

雙北推線上補課建議納國中小 新北高工製紅外線熱像儀

高中生自製熱像儀 侯友宜讚防疫生力軍

相關新聞

台鐵潮州站歡度百歲生日 美女司機、列車長來祝壽

屏東潮州鎮公所與台鐵今天以「潮集陽光、百歲驛站」活動為潮州車站歡度百歲生日，台鐵推出限量發行的紀念套票一早就被搶購一空外...

防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增...

校長忙著到處買酒精 為了讓學生安心就學

25日就要開學，各校除了做好各項防疫準備，也規畫好開學日量體溫的動線並演練，即使假日，有校長還是忙著到處買酒精，希望多一...

疫情重創金門台開業績掉 連招牌擲筊活動都冷冷清清

再過兩天就是農曆2月初2日的土地公壽誕， 金門風獅爺福德祠今天提前舉行壽誕祈福儀式，與一連二天的「擲筊求好禮」活動，但今...

疫期高市圖提供配套服務 線上驗證+24小時還書箱+捷圖

高雄市立圖書館考量讀者因擔心疫情，避免進入密閉公共場所，研擬整備服務能量提供更多元化的服務，以補足防疫期間可能受到的限制...

入境金門量測體溫上路首日 楊鎮浯：阻絕疫情於境外

金門尚義機場今天開始實施紅外線監測儀體溫監測，只要入境金門的旅客都要接受體溫監測，金門縣長楊鎮浯今天率相關單位視察首日實...

新冠肺炎疫情延燒 澎湖縣府即日起禁止同仁請假出國

新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中表示，目前正值防疫非常時期，縣府團隊每人都是防疫人員，更應上緊螺絲，全力...

影／內門宋江陣慶20年 24藝陣即起在佛祖前展功夫

2020「高雄陣夯」內門宋江陣嘉年華會今早揭幕，今年適逢活動創辦20年，意義更顯非凡，擔任藝陣總指揮的高雄市長韓國瑜披上...

屏東綵燈節動物花燈大遷徙 屏東公園入夜變身動物園

2020屏東綵燈節自1月6日點燈後一路展演至2月9日止，萬年溪畔彷如浪漫迷人的夜間動物園，民眾回響熱烈，為讓動物燈組延續...

新冠肺炎疫情令人憂 高雄市C-bike近期騎乘量回升2成

高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降兩成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高...

全台首部川崎美心醫療專車 呵護偏鄉學童的「心」

川崎症病童若未接受完整及正確治療，成長階段往往容易發生猝死意外，國際獅子會300-E2區為此與高雄長庚醫院川崎症中心合作...

高市所轄機關 500人以上室內大型活動一律停辦

高雄市衛生局表示，有鑑於國內持續出現新冠肺炎家庭群聚及社區感染個案，考量室內活動多在密閉空間舉行、空氣未對外流通、參加人...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

彰化又多一個美術館！洪易美術館在地化就是國際化

害怕疫情不敢吃喜酒 新人取消婚宴成為另類受害者

私校要學生搭校車「戴口罩」 市府教育局：已發函說明

基金公路變身 雙向即將變成各兩線道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。