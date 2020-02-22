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防疫工作滴水不漏 馬祖機場實施紅外線體溫監測
新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，金門今開始實施紅外線監測儀體溫監測，同樣為離島的連江線也實施相同政策，連江縣長劉增應表示，針對入境馬祖的遊客皆須接受體溫監測、酒精消毒，將防疫作業做到最完善。
劉增應表示，因應新冠肺炎，馬祖除了從2月10日起全面暫停雙向往來，今日起也實施紅外線監測儀體溫監測。
劉增應指出，離島除海上交通，空中交通也是台灣本島及其他國家入境途徑，為此，馬祖南竿及北竿機場啟動紅外線體溫量測，若遊客體溫有異常且確定發燒，即刻送醫檢測。台馬之星等交通船也會設置臨時檢疫站，檢測遊客體溫以及酒精消毒等防疫作業。
針對大三通或有陸港澳旅遊史的馬祖當地民眾，入境機場時，會透過「電子入境檢疫系統」了解旅遊史，並要求民眾自主進行居家檢疫14天，期間每天都會有專人電話關懷，警察也會不定時查詢。
另外，新北市民政局也表示，會依中央給予資料進行居家檢疫，同步接收民眾及里長即時通報，並安排民政人員確認。若遇非中央給予資訊而正在進行居家檢疫者，新北市會即刻造冊列管，並在當天回報中央，針對個案每日進行主動關懷、記錄個案身體健康狀況。
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