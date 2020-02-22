校長忙著到處買酒精 為了讓學生安心就學

25日就要開學，各校除了做好各項防疫準備，也規畫好開學日量體溫的動線並演練，即使假日，有校長還是忙著到處買酒精，希望多一點準備，讓學生更安心就學。

有校長今天就到台南市台灣菸酒兩處便利商店買酒精，共買了兩瓶500毫升的酒精，但也發現，若事先登記，學校可買6瓶，立即登記，就等待台灣菸酒通知再去拿取。

這位校長表示，以國小1班25人來算，若每天噴1次酒精，1天要用掉100毫升，1周要用掉500毫升；若加上其他狀況，或是1天要噴2次，用掉的量就更多，因此利用開學前，多準備一些防疫物資。雖然酒精便宜，但量仍有限，勤洗手還是最重要。

有些學校準備在校門口處就讓學生以酒精乾洗手，但學生人數較多的學校，怕學生大排長龍，採入教室再用酒精乾洗手。

但到底是1天噴1次還是噴2次，各有看法，有校長認為早上上學時噴1次，然後視狀況再噴1次。也有校長認為，進入校園內噴1次即可，因為進入學校後就沒走出校外，即使因玩耍而弄髒，勤洗手即可。