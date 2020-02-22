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疫情重創金門台開業績掉 連招牌擲筊活動都冷冷清清

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
台開金門風獅爺商店街經理陶嘉民表示，新冠肺炎疫情對各行各業影響很大，近期的團客與業績都掉很大。記者蔡家蓁／攝影
台開金門風獅爺商店街經理陶嘉民表示，新冠肺炎疫情對各行各業影響很大，近期的團客與業績都掉很大。記者蔡家蓁／攝影

再過兩天就是農曆2月初2日的土地公壽誕， 金門風獅爺福德祠今天提前舉行壽誕祈福儀式，與一連二天的「擲筊求好禮」活動，但今年受到新冠肺炎疫情的影響，台開金門風獅爺商店街的人流與業績都大受影響，連帶的招牌活動「金獅聖筊王」免費看一整年電影，參加的人潮都不若往年踴躍。

已經連續舉辦6年的「擲筊求好禮」活動，今年受到疫情影響，人潮大受影響，一整個上午不只參加活動的民眾少，就連商場的客人都是「小貓兩三隻」，

台開金門風獅爺商店街經理陶嘉民表示，新冠肺炎疫情對各行各業影響很大，商城近期的團客與業績都掉很大。

今年的「擲筊求好禮」活動，民眾只要憑2月17日至2月23日期間，全館不限金額發票，就可以參加擲筊求好禮活動乙次，第1次獲得聖筊者，就可有金獅影城白金優待券1張，第2次獲得聖筊，可有金獅影城電影同行券1張，第3次獲得聖筊者，可獲金獅影城獅友券(特定電影免費觀賞)，第4次獲得聖筊者，可獲榮獲米其林一星的鼎泰豐壽桃1盒，若連續擲得5次聖筊，除了可獲鼎泰豐壽桃1盒外，可另外取得「金獅聖筊王」的決賽資格。

陶嘉民說，金獅聖筊王將於明天下午5點，同樣在風獅爺福德祠舉行決賽，若於決賽中擲得最多筊者，則可獲得金獅影城電影免費看一年的資格。

金門風獅爺福德祠乃是屏東車城福安宮土地公之正靈分身，於2014年10月專程迎至金門，舉行安座儀式，車城福安宮是台灣與東南亞最大土地公廟，據說其顯赫神威，庇祐鄉里達300多年，是恆春車城當地的信仰中心，如果沒有到車城，到金門風獅爺福德祠拜拜，一樣可以祈求心想事成。

根據金門縣誌記載，二月初二為社誕，也就是土地公誕辰，金門鄉親家家都會準備米、肉、雜芋薯煮成之貓粥與菜粿，也會到土地公廟擲筊求籤。

金門風獅爺福德祠今天辦「擲筊求好禮」活動，但受疫情影響，參加的人不如往年踴躍，但大家對於可以免費看一整年的電影還是充滿期待。記者蔡家蓁／攝影
金門風獅爺福德祠今天辦「擲筊求好禮」活動，但受疫情影響，參加的人不如往年踴躍，但大家對於可以免費看一整年的電影還是充滿期待。記者蔡家蓁／攝影
民眾李松晏今天也帶著一家人到土地公廟拜拜，並參與擲筊活動。記者蔡家蓁／攝影
民眾李松晏今天也帶著一家人到土地公廟拜拜，並參與擲筊活動。記者蔡家蓁／攝影

金門 風獅爺 土地公

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