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台鐵潮州站建站百年 375人參觀陽光小站

中央社 / 屏東縣22日電

台鐵潮州站今天建站百年，潮州鎮公所與台鐵合作，安排375名鎮公所附屬組織員工及代表會代表參觀台鐵潮州車輛基地裡的「陽光小站」，這是數年來首次對外開放。

「陽光小站」是台鐵潮州車輛基地的月台，屏東到潮州的鐵路在民國104年高架化啟用後，維修車輛的高雄機場就南移到潮州基地，基地裡有300多個工作人員，工作人員每天從潮州站搭工作列車到基地下車，列車停車的月台就是「陽光小站」。

鎮公所秘書王建元表示，「陽光小站」平時不對外開放，讓許多人好奇，站名是當時台鐵人員票選的，因為屏東是充滿陽光的地方，鎮公所為活動發行紀念版「潮州-陽光小站」一卡通。

從潮州站搭區間車到「陽光小站」只有1.9公里費時6分鐘，雖是工作人員每天上下班的月台，但月台有「陽光小站」的站牌，另一頭也有「陽光的驛站」的站牌，「陽光小站」站牌標示著下一站是「微笑」，台鐵人員表示，員工下了「陽光小站」，接著就要帶著愉快的心情上班，因此「下一站就是微笑」。

「陽光小站」有個台鐵早期提醒上下班的鐵鐘，取名「幸福鐘聲」，解說牌說明，鐵鐘自從被電子化取代後就閒置，104年機務段遷移至潮州後，段長陳福海發現鏽蝕的鐘閒置可惜，於是重新整飾後，讓台鐵前期作息文物活化展示。

「陽光小站」站牌與「幸福鐘聲」敲鐘成了今天參觀民眾取景打卡的熱點。

基地裡除了維修場區外，還有行政中心，台鐵機務處處長宋鴻康在簡報時表示，潮州車輛基地有觀光機廠的規劃，將打造為全台唯一具有鐵道文教的觀光機廠園區，塑造觀光亮點。

台鐵人員表示，「陽光小站」平時只提供台鐵郵輪列車遊客參觀，今天是數年來首次對外開放，未來也會以專案方式提供外界參觀。

今天由台鐵第1名女司機邱千芳駕駛列車帶大家進「陽光小站」，邱千芳接受媒體訪問時表示，駕駛火車因為天氣和路況及車種要有各種不同的應對，最有挑戰性的是莒光號車頭，因為停車時需要抓距離，如果沒有抓好距離，整輛列車會衝出月台。

台鐵 列車

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