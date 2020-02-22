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疫期高市圖提供配套服務 線上驗證+24小時還書箱+捷圖

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖自助還書機及還書箱24小時開放。圖／高市圖提供
高市圖自助還書機及還書箱24小時開放。圖／高市圖提供

高雄市圖書館考量讀者因擔心疫情，避免進入密閉公共場所，研擬整備服務能量提供更多元化的服務，以補足防疫期間可能受到的限制。防疫期間24小時開放還書箱、推出線上驗證，加上原有的「雲端書庫@高雄」及「捷運智慧型圖書館」，讓讀者可減少入館，但仍可放心閱讀。另外高市圖「行動圖書館」將在開學後加強服務，把閱讀資源帶往偏鄉小學。

圖書館屬室內人潮聚集的密閉空間，高市圖總館及各分館已進行防疫措施，民眾入內都須戴口罩、消毒手部、測量體溫無發燒方可入館。對於短時間入館辦理還書或驗證程序的讀者，高市圖也規畫配套措施，減少讀者出入密閉空間的機會。為配合防疫，即日起全面開放各分館還書箱24小時使用，讓讀者不用進入圖書館即可還書；但如果有附件或是特殊規格圖書無法投入還書箱，仍請讀者務必臨櫃歸還以免影響權益。另外，

高市圖借閱證原本每6年需臨櫃重新驗證一次，3月1日起，民眾可於高市圖官網「個人書房」，以借閱證帳號進行線上數位驗證，延長借閱證期限。

高市圖推薦讀者，可多利用電子書服務平台「雲端書庫@高雄」及「捷運智慧型圖書館」。只要透過電腦或行動裝置，隨時隨地可以上「雲端書庫@高雄」博覽群書。「捷運智慧型圖書館」設置於高雄捷運中央公園站、左營站及南岡山站，讀者持已結合高市圖借閱證的捷運一卡通或悠遊卡，即可在捷運站開放時間內自行辦理借還書，自由地借用三座捷運圖書館合計1200冊的館藏。

因應防疫，高市圖2、3月部分人潮密集的活動有延期或停辦，但開往高雄偏區小學的「行動圖書館」屬戶外活動，不受疫情限制。行動圖書館開學前還加開特別場次，2月23日下午3點至5點至小港區的高雄市立社會教育館野餐區。

高雄市的捷運圖書館，提供1200冊館藏服務。圖／高市圖提供
高雄市的捷運圖書館，提供1200冊館藏服務。圖／高市圖提供
高市圖行動圖書館在開學前，將加開小港社教館場次。圖／高市圖提供
高市圖行動圖書館在開學前，將加開小港社教館場次。圖／高市圖提供

圖書館 捷運 疫情 高雄市

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