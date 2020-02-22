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影／內門宋江陣慶20年 24藝陣即起在佛祖前展功夫

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜敲鑼，為2020高雄內門宋江陣活動揭幕。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜敲鑼，為2020高雄內門宋江陣活動揭幕。記者王昭月／攝影

2020「高雄陣夯」內門宋江陣嘉年華會今早揭幕，今年適逢活動創辦20年，意義更顯非凡，擔任藝陣總指揮的高雄市長韓國瑜披上火鶴金甲，進行藝陣總點名，盼參與的藝陣發揚老祖仙武術健身，保家衛國文化精髓，讓宋江文化代代傳承。

不畏新冠肺炎疫情肆虐，高雄一年一度內門宋江陣活動今早如期揭幕，內門在地24個文武藝陣團體齊聚內門紫竹寺前，其中不少藝陣團體已具百年歷史，大有來頭，至3月9日活動期間，將輪流在觀音佛祖前展現真功夫，端出難得一見的武術饗宴。

今早開幕典禮由直排輪扛大旗少年水滸隊打頭陣，一開場，身懷絕技的青年們踩著直排輪「擺陣」，傳統與現代揉合，擦出精彩火花，現場氣氛沸騰，接續又有百年老陣與青年陣頭交鋒，象徵世代傳承，光是開幕表演，就令人見識宋江陣的文化底蘊與創新。

今年適逢高雄內門宋江陣活動創辦20年，高雄市政府一級首長幾乎全數參與盛會，台北縣前縣長周錫偉也特地南下共襄盛舉。

韓國瑜表示，地方陣頭不僅是村莊的特色，也是武術、信仰的中心，大家參與藝陣，鍛練身體兼保鄉衛民，將老祖仙文化融在其中每個陣頭背後，都代表逾200年的歷史，難能可貴。

他說，過去老祖宗留下三樣寶，包括中醫藥、命理風水及國術陣頭，與大家健康、命運及安全有關，藝陣的貢獻不僅止於單純表演，而是祖仙代代相承的文化精髓，因此他邀請海內外好友，都能踴躍到內門觀光。

被文化部列為國家重要民俗「羅漢門迎佛祖」祈福遶境活動，將於2月29日、3月1日、3月7日及3月8日四天進行。活動內容可洽https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha/、官網http://www.who-ha.com.tw/。

以宋江陣式為基礎，再創新變化，是高雄內門宋江陣活動近廿年努力的重點。記者王昭月／攝影
以宋江陣式為基礎，再創新變化，是高雄內門宋江陣活動近廿年努力的重點。記者王昭月／攝影
今年適逢高雄內門宋江陣活動創辦20年，邀請24個文武藝陣展現功夫。記者王昭月／攝影
今年適逢高雄內門宋江陣活動創辦20年，邀請24個文武藝陣展現功夫。記者王昭月／攝影
高雄內門宋江陣活動創辦廿年，傳統藝陣精神未曾偏廢。記者王昭月／攝影
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年輕子扛起大旗踩著直排輪「擺陣」，為今年內門宋江陣活動揭幕序幕。記者王昭月／攝影
年輕子扛起大旗踩著直排輪「擺陣」，為今年內門宋江陣活動揭幕序幕。記者王昭月／攝影
擔任藝陣總指揮的高雄市長韓國瑜，披上火鶴金甲，進行藝陣總點名。記者王昭月／攝影
擔任藝陣總指揮的高雄市長韓國瑜，披上火鶴金甲，進行藝陣總點名。記者王昭月／攝影

宋江陣 韓國瑜 青年

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