屏東綵燈節動物花燈大遷徙 屏東公園入夜變身動物園

2020屏東綵燈節自1月6日點燈後一路展演至2月9日止，萬年溪畔彷如浪漫迷人的夜間動物園，民眾回響熱烈，為讓動物燈組延續觀賞價值，精選萬年溪畔的貓頭鷹、大猩猩、兔子、大象、獅子、袋鼠、河馬、狐狸、長頸鹿共9組動物搬移至屏東公園，宛如一場「動物大遷徙」，今晚6時配合園內路燈同步亮燈續展。

縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，屏東公園開園至今逾百年，走過日治、民國，見證了屏東的發展；公園內還有三級古蹟朝陽門、二二八事件紀念碑等，是兼具觀光休閒與歷史人文的公園綠地。