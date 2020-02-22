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屏東綵燈節動物花燈大遷徙 屏東公園入夜變身動物園
2020屏東綵燈節自1月6日點燈後一路展演至2月9日止，萬年溪畔彷如浪漫迷人的夜間動物園，民眾回響熱烈，為讓動物燈組延續觀賞價值，精選萬年溪畔的貓頭鷹、大猩猩、兔子、大象、獅子、袋鼠、河馬、狐狸、長頸鹿共9組動物搬移至屏東公園，宛如一場「動物大遷徙」，今晚6時配合園內路燈同步亮燈續展。
縣府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，屏東公園開園至今逾百年，走過日治、民國，見證了屏東的發展；公園內還有三級古蹟朝陽門、二二八事件紀念碑等，是兼具觀光休閒與歷史人文的公園綠地。
他說，屏東公園過去曾經是動物園，園內曾經存在的孔雀與猴園，是屏東民眾的兒時回憶；現將9組動物花燈移移至屏東公園，搭上園內原本就有的可愛蔥寶小火車遊具，邀請民眾一起來重溫兒時的記憶場景；另為配合「2020全中運在屏東」，後續還將有「驕仔聖火特製款」及「孔雀復刻紀念款」燈組與大家見面。
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