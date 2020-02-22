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新冠肺炎疫情令人憂 高雄市C-bike近期騎乘量回升2成
高雄市公共腳踏車（C-Bike）今年春節期間的騎乘量比去年同期降兩成，最近這兩成又「補回來」了，經營高雄市公共腳踏車的高雄捷運公司分析，可能是因疫情影響，騎腳踏車不是密閉空間中行進，民眾比較放心使用。
高雄市的公共腳踏車租賃站已逾300站，2021年要達到400站規模，面對新冠肺炎疫情來勢洶洶，高雄捷運公司每天都派員到各站消毒站上設施，最近市區到處可見騎公共腳踏車的人。捷運公司證實，新冠肺炎疫情發生以來，C-Bike的騎乘量有增加，公司更重視每天的消毒。
高雄市有公共腳踏車專屬網站，https://www.c-bike.com.tw/Portal/zh-TW/Station/List，可查詢哪個地點有無公共腳踏車。
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