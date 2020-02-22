新冠肺炎疫情令人憂 高雄市C-bike近期騎乘量回升2成

以養羊為主題的屏東縣萬丹鄉中原世紀休閒農場，農場女主人李姿滿的小女兒因腸胃消化系統不好，為了小女兒，李姿滿4年前以有機農法栽植木瓜，同時利用青木瓜自製木瓜酵素，在她的細心調養下，小女兒健康成長，她也不藏私地將好東西與外人分享，藏有母愛的木瓜酵素和「羔羊跪乳」的生命小故事，讓遊客感動。

2020-02-21 23:05