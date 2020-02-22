全台首部川崎美心醫療專車 呵護偏鄉學童的「心」

川崎症病童若未接受完整及正確治療，成長階段往往容易發生猝死意外，國際獅子會300-E2區為此與高雄長庚醫院川崎症中心合作，籌募經費捐贈一部醫療行動專車，將主動前進偏鄉為學童做心臟超音波及心電圖檢查，「揪」出可能罹患川崎症卻未被診斷或治療的學童，阻止憾事發生。

國際獅子會300-E2區今早在高雄科技大學楠梓校區，捐出全台首部「川崎美心專車」，該區總監葉俊生表示，未來會動員各分會配合，每月出動1至2次，以5年時間針對南部地區兒童進行心臟篩檢，對受檢兒進行主動追蹤並提供關懷，預訂將有9千名學童受惠。

台灣川崎症好發率居全球第3，常導兒童時期心臟受損而不自知，成長階段發生猝死意外，但透過心臟篩檢，可以及早預防憾事。重視兒童保護的國際子會為此與高雄長庚醫院川崎症中心攜手，籌募醫療行動專車，啟動偏鄉兒童心臟篩檢服務。

高雄長庚川崎症中心主任郭和昌研究發現，全台健保資料庫15年1萬3260例川崎症確診病童，約4成未進一步接受正確的免疫球蛋白治療，淪為心臟動脈病變的超高危險群，也是學齡兒童猝死的主因之一。

郭和昌表示，偏鄉醫療資源及資訊有限，隔代教養情況也普遍，罹患川崎症的孩子常無法於黃金治療期正確診斷及治療，進而變成後天性心臟病，這更凸顯這次專案計畫的重要性。