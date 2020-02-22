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選舉史上頭一回 屏東村長補選戴口罩投票
新冠肺炎疫情持拉警報，屏東縣原民獅子鄉南世村長今天辦理補選，不僅投票開所選務工作人員全部戴口罩，衛生所則在投票所外開設簡易檢疫站，投票人一律先量額溫、消毒雙手，進入投開票所也要求全程戴口罩；屏東縣選委會說，應是台灣選舉史上頭一回。
屏東縣選委會說，17年前在SARS風暴後，隔年遇上總統大選，當年中選會也曾配口罩及額溫槍給地方選委會，但當時疫情警報已解除，防疫物資未派上用場；這次辦理村長補選，遇上疫情緊張時期，開會討論決定所有投票所工作人員必須戴口罩，投票人也要戴口罩投票。
獅子鄉南世村長因案遭解職辦理補選，鄉長周英傑說，2人登記參選，選民投票數335人，因兩陣營全力動員催票，投票率將衝高逾八成；選委會調查，當地沒有居家檢疫或隔離者，為求謹慎起見，選委會協調衛生所在投票所外設置簡易檢疫站，備置耳（額）溫槍及乾洗手液等，同時準備口罩供孕婦、慢性病患或有呼吸道症狀者使用。
「新冠肺談疫情發燒，還是謹慎點好！」今早前往投票的選民，對量額溫、手消毒的防疫措施都樂意很合，全部載口罩進投開票所；吳姓選民說，沒差啦，室內人多，戴口罩投票利己也利人。
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