韓國瑜和工務團隊晚間臉書展建設成果 影片、文字齊發
高雄市長韓國瑜今天晚上在臉書、Line貼文並配合實拍影片，展現高雄市去年以來的工務建設成果，強調內政部5項道路評比中，高雄獲得3項前2名，交通工程首次獲得第1名，中央的各項業務考評與評鑑共獲得6特優、9優等、2甲等。
韓國瑜臉書新上傳的影片，主要以道路實拍、空拍方式，呈現高雄市改善路面、闢公園及附設的兒童遊樂設施、綠建築、管線工程及孔蓋控管等工務建設，最後由高雄市政府工務局長吳明昌向市民報告這一年多來的工務建設成績。
韓國瑜在臉書貼文中表示，去年高雄市政府工務局在108年內政部5項道路評比中，獲得3項前2名，交通工程更是首次獲得第1名，中央的各項業務考評與評鑑共獲得6特優、9優等、2甲等，此外也榮獲公共工程金質獎、金安獎等，中央及民間肯定的共44項獎，「這些好成績，都佐證著高雄建設的競爭力及城市的進步，也是所有工作團隊努力下的好成果。」
韓國瑜強調，「安全不是城市的最後一道防線，而是人民的基本需求。」他感謝工務局全體同仁以及相關工程團隊一直以來的努力付出，不論是舊工程、新工程，能夠幫助高雄的就是好的建設，而好的建設和政策也應當延續下去，並持續改進，反思哪裡還能更好。
他表示，很高興看到市府推行的政策都一步一步地落實，精益求精、追求卓越，城市就會越來越好、越來越進步。未來仍然會繼續打拼，齊心努力讓高雄的環境變得越來越好。
工務局提出的建設成果，到今年1月底，計有刨鋪道路438條、改善面積331.1萬平方公尺、改善人行道面積27,120平方公尺、開闢道路15萬平方公尺。
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