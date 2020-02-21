身障人士、老人搭高雄輕軌 24日到6月底都免費

高雄市捷運工程局為方便身障及老人搭乘輕軌，自24日起到6月30日止，優惠身障及老人免費搭乘輕軌。

捷運工程局長范揚材表示，目前搭輕軌一般都是優惠票價，持電子票卡每人每次收10元，但考量具博愛（身障人士）、敬老（65歲以上長者）身分的民眾，比一般民眾仰賴大眾運輸工具處理事務和觀光旅遊，因此提供輕軌暖心便民搭乘措施，希望能讓博愛、敬老人士搭乘輕軌，體驗宜居、宜遊的美麗高雄。

這次優惠方式，身障人士和一名陪伴者，65歲以上老人，自2月24日起至6月30日止，免購票、免過卡，可免費搭乘高雄輕軌；但乘車期間如遇查驗票作業，要配合出示博愛卡或身障手冊、敬老卡或身分證供查票員核對身分，以利驗票。

捷運局表示，優惠期間符合前述資格的民眾如果誤感應票卡或誤購買紙票，可依高雄捷運公司的規定，在乘車當日到鄰近捷運站辦理退票。