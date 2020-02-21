聽新聞
test
0:00 / 0:00
身障人士、老人搭高雄輕軌 24日到6月底都免費
高雄市捷運工程局為方便身障及老人搭乘輕軌，自24日起到6月30日止，優惠身障及老人免費搭乘輕軌。
捷運工程局長范揚材表示，目前搭輕軌一般都是優惠票價，持電子票卡每人每次收10元，但考量具博愛（身障人士）、敬老（65歲以上長者）身分的民眾，比一般民眾仰賴大眾運輸工具處理事務和觀光旅遊，因此提供輕軌暖心便民搭乘措施，希望能讓博愛、敬老人士搭乘輕軌，體驗宜居、宜遊的美麗高雄。
這次優惠方式，身障人士和一名陪伴者，65歲以上老人，自2月24日起至6月30日止，免購票、免過卡，可免費搭乘高雄輕軌；但乘車期間如遇查驗票作業，要配合出示博愛卡或身障手冊、敬老卡或身分證供查票員核對身分，以利驗票。
捷運局表示，優惠期間符合前述資格的民眾如果誤感應票卡或誤購買紙票，可依高雄捷運公司的規定，在乘車當日到鄰近捷運站辦理退票。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言